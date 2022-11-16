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Gün geçtikçe insanlar zamandan ve enerjiden tasarruf edecekleri yöntemleri daha fazla tercih etmektedir. Özellikle çalışma sürelerinin uzaması da yemek yaparken daha fazla zaman tasarrufu yapılmasını gerekli kılmıştır. Düdüklü tencere kullanımı da bu şekilde daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Düdüklü tencere kullanımının pek çok avantajı olsa da yine de dikkatli kullanılması gerekmektedir. Bu içeriğimizde düdüklü tencere nasıl kullanılır? Düdüklü tencere ne zaman açılır, pişirirken buhar çıkarması normal mi? konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte düdüklü tencere ile ilgili tüm merak edilenler…

Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır?

Düdüklü tencere kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. Çünkü düdüklü tencere sayesinde yemekleri daha kısa sürede pişirebilmek mümkündür. Ayrıca düdüklü tencere yemeklerin vitamin ve minerallerinin de içinde kalmasını sağlar. Peki düdüklü tencere nasıl kullanılır? Markasına ve modeline bağlı olarak düdüklü tencere kullanımı değişebilir. Diğer yandan düdüklü tencere kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da vardır. Merak edenler için ayrıntılı bir şekilde sıraladık;

Düdüklü tencerede pişirilen yemek eğer sebze yemeği ise tencereye mutlaka yağ eklenmelidir. Aksi takdirde lezzeti azalır ve istenilen kıvamda pişmez. Bu bir bakıma yemeğe sotelemek lezzeti vermektedir.

Genelde düdüklü tencerede et yemekleri pişirilmektedir. Etin aroma ve lezzetinin korunması için et önce düdüklü tencerede ayrı pişirilmelidir. Daha sonra diğer eklenmesi gereken malzemeler eklenebilir.

Düdüklü tencerede yemeğin pişirilme işleminin tamamlanmasının ardından kapağı yemek soğumadan açılmamalıdır. Çünkü bu şekilde yapıldığında buharlaşma olabilir.

Düdüklü Tencere Ne Zaman Açılır?

Düdüklü tencerede yemek pişirmek isteyenler düdüklü tencere ne zaman açılır? Sorusunu mutlaka sorarlar. Çünkü yanlış zamanda açılırsa buharlaşma olabilir ve dışarıya zarar verebilir. Yemeğin pişmesinin ardından en az on dakika beklenmesi gerekmektedir.

Düdüklü Tencere Pişirirken Buhar Çıkarır mı?

Düdüklü tencere pişirirken buhar çıkarır mı? diye merak edenlere eğer dikkat edilmezse buhar basıncının artacağını söyleyebiliriz. Ancak tencere tam kapalı olduğunda pişme esnasında normalde dışarı buhar çıkarmaması gerekir. Bazen üstte düğmesi varsa oradan buhar çıkabilir. Bu da pişme işleminin sonuna ulaşıldığı anlamına gelir.

Düdüklü Tencere Patlaması Neden Olur?

Düdüklü tencere patlaması neden olur? Diye korkup soranlar mutlaka olur. Bu durum düdüklünün yanlış kullanılmasından kaynaklanır. Düzenli bakımı yapılan düdüklü patlamaz. Özellikle yeni model düdüklüler patlamaz.

Eski Düdüklü Tencere Kullanımı

Eski düdüklü tencere kullanımı çok daha zordur. Çünkü eski düdüklü tencerelerin önemli bir kısmı el ile ayarlanmaktadır. Ayrıca buhar ve hava çıkışına dikkat edilmesi gerekir. Düdüğünün belli bir süreden sonra elle açılması ya da kapatılması gerekebilir.

Yeni Otomatik Düdüklü Tencere Kullanımı

Yeni otomatik düdüklü tencere kullanımı çok daha kolaydır. Çünkü yeni otomatik düdüklü tencereler de pek çok işlem kendiliğinden yapılmaktadır. Yalnızca düdük çaldıktan bir dakika sonrasında hava çıkmasını beklemek gerekir.

Düdüklü Tencerenin Düdüğünü Kaldırmayı Unuttum

Düdüklü tencerenin düdüğünü kaldırmayı unuttum diyen çok fazla kişi vardır. Bu ciddi sorunlara neden olabilir. Böyle bir durum yaşarsanız mutlaka ocağın altını kapatıp tencere soğuyana kadar beklemek gerekmektedir. Aksi halde olumsuz durumlar ortaya çıkabilir.