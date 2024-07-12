Düdüklü tencere neden patlar? İşte güvenle düdüklü tencere kullanmanın püf noktaları

İnsanlık tarihi boyunca buharın en verimli kullanıldığı alanlardan biri de şüphesiz düdüklü tencereler... Yemekleri minimum sürede ve buharla pişirdiği için her mutfağın gözbebeği olan düdüklü tencereler felaketler yaratma ihtimalini de yanında taşır çünkü yanlış kullanılırsa bir top gibi patlayabilir!