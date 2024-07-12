Düdüklü tencere neden patlar? İşte güvenle düdüklü tencere kullanmanın püf noktaları
Bugünün modası Airfryer, mutfak sektöründe oyun değiştirici bir role sahip olsa da mutfaklarımızın oyun kurucusu çok eski yıllardan beri düdüklü tencerelerdir. "Ya patlarsa" korkusuyla kullanmaya çekindiğiniz düdüklü tencerelerin patlamaması için bilmeniz gerekenlere bir bakalım...
İnsanlık tarihi boyunca buharın en verimli kullanıldığı alanlardan biri de şüphesiz düdüklü tencereler... Yemekleri minimum sürede ve buharla pişirdiği için her mutfağın gözbebeği olan düdüklü tencereler felaketler yaratma ihtimalini de yanında taşır çünkü yanlış kullanılırsa bir top gibi patlayabilir!
Evet düdüklü tencereleri kullanmayı bilmek gerekir ve yanlış kullanımı sorun yaratabilir ama düdüklü tencere kullanımını çözmek zannettiğiniz kadar zor değil. Burada püf nokta patlamaya neyin zemin hazırladığını bilmek ve o hatalara düşmemek! Hadi, düdüklü tencerelerimize biraz yakından bakalım!
1) TENCERENİZİ AĞZINA KADAR DOLDURMAYIN
Tencerenizi ağzına kadar doldurduğunuz zaman, içeride kalan buharın dolaşım alanı kalmamış olur. Düdüklü tencereye koyacağınız besinler her zaman tencerenin yarısına kadar gelmeli, yarısını geçmemeli.
2) DÜDÜĞÜNÜZ TIKALI OLABİLİR Mİ?
Tencerenizin içinde biriken basıncın dışarı çıkabilmesi için bir düdük var, o düdüğün tıkalı olmaması gerekir. Eğer tencerenizin düdüğü tıkalı olursa içerideki basınç büyüyecektir. Gıda artıklı ya da lekelerin düdüğünüzü tıkamadığından emin olun.
3) BASINÇ VALFİNE DİKKAT
Düdük kısmının bağlı olduğu sisteme basınç valfi deniyor. Eğer bu sistem bozuksa iç basınç kontrol edilemez ve aşırı artabilir. Sonrası malum...
4) TENCERENİN PARÇALARI GERÇEKTEN SAĞLAM MI?
Düdüklü tencereleri kullanırken tencereye zarar vermemeye; cihazın kapağının, contalarının, mekanizmasının yıpranmamasına dikkat etmelisiniz. Tencerenin lastiği gevşerse, kapağı oturmazsa ya da parçalarıyla ilgili hasarlı bir durum varsa patlama olabilir.
5) YANLIŞ KULLANIYOR OLABİLİRSİNİZ
Hangi markanın tenceresini aldıysanız içinden çıkan kullanma talimatına sağdık kalarak kullanmalısınız. Düdüklü tencerede hangi besinin ne kadar sürede pişirileceği bellidir. Bu süreleri aşmamaya ya da erken kapatmamaya gayret etmelisiniz.
6) YÜKSEK SICAKLIKTAN KAÇININ
Düdüklü tencerelerinizi yüksek ısıya maruz bırakmayın. Düdüklü tencerede ateş her zaman düşük ve orta ısıda kalmalıdır. Yüksek sıcaklık basıncı aniden yükselteceğinden sorun yaratabilir.