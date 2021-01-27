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Düğüm Salonu filmi konusu ne? Düğüm Salonu filmi oyuncuları kimler?

Düğüm Salonu, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, başrollerini Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel’in paylaştığı Türk romantik komedi filmidir. Peki Düğüm Salonu filmi konusu ne? Düğüm Salonu filmi oyuncuları kimler? İşte Düğüm Salonu filmi hakkında detaylar...

Düğüm Salonu filmi konusu ne? Düğüm Salonu filmi oyuncuları kimler?

Düğüm Salonu filmi bu akşam ekranlara geliyor. Peki Düğüm Salonu oyuncuları kimler? Düğüm Salonu filmi konusu ne? İşte filmin detayları...

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Seneler önce tanışıp aşık olmuş Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır.

DÜĞÜM SALONU OYUNCULARI KİMLER?

Düğüm Salonu filminin oyuncu kadrosunda;

  • Şahin Irmak - Serkan
  • İrem Sak - Hülya
  • Gonca Vuslateri - Buse
  • Emre Karayel - Tarık
  • Duygu Yetiş - Nermin
  • Onur Buldu - Oğuz
  • Salih Kalyon - Cemil
  • Bilge Şen - Züleyha
  • Nilgün Belgün - Muazzez
  • Hakan Akın - Levent
  • Ayşenil Şamlıoğlu - Nebahat
  • Gazanfer Ündüz - Kenan
  • Beyti Engin - Davut
  • Toprak Sağlam - Müjde
  • Güneş Hayat - Füsun
  • Murat Karasu - Yaşar
  • Hakan Bulut - Düğün Fotoğrafçısı
  • Evren Duyal - Ayten
  • Burcu Altın - Cansu
  • Doğancan Sarıkaya - Osman
  • Hayko Cepkin - Kendisi

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