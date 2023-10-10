İstanbul'da olay, Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan M.Ç. havaya ateş etti.

DHA'da yer alan habere göre görüntülerin, "Esentepe mahallesinde gelin alma merasiminde motosiklette bulunan kişi, silahla havaya ateş etti" şeklinde sosyal medyada paylaşılmasının ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 08.10.2023 tarihinde sosyal medya ortamlarında paylaşılan 'Esentepe mahallesinde gelin alma merasiminde motosiklette bulunan kişi, silahla havaya ateş etti' başlıklı görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede; görüntülerdeki şüphelinin M.Ç. olduğu belirlenmiş, bugün olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.