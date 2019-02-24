Olay, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 155 polis imdat telefonunu arayan kişiler, D-100 karayolunda havaya ateş açarak ilerleyen bir düğün konvoyu olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki ekipler ilçenin iki girişinde denetim yapmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, polis ekipleri konvoyun Avcılar'a girmek üzere olduğunu belirleyerek D-100 karayolunun yan yolunda araçlarla barikat oluşturdu.



Tek tek durduralan 27 araçta bulunanlar aramadan geçirilirken, 3 kuru sıkı tabanca ve mermileri bulundu. Tabancaların sahibi olduğu belirlenen 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Arama sonrası konvoyun hareketine izin verildi. Emniyet yetkilileri, bu kişilere Kabahatler Kanunu uyarınca kişi başı 881 TL idari para cezası kesileceğini bildirdi.