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Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 düğün, kına, nişan törenleri serbest mi, yasak mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 29 Nisan 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma yasağı gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramdan sonra kontrollü normalleşmeye geçileceğinin sinyallerini vermesi Düğün salonları ne zaman açılacak? sorusunu gündeme getirdi. 2021 düğün, kına, nişan törenleri serbest mi, yasak mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 düğün, kına, nişan törenleri serbest mi, yasak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında temel ihtiyaçların dışında hizmeti durdurulan işletmelerden biri de düğün salonlarıydı. Tam kapanma kısıtlamalarının sona ermesine sayılı günler kala 2021 yılında evlilik hazırlığı yapan vatandaşlar düğün salonu açıklamalarını takip ediyor. Peki, 2021 düğünler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan düğün salonlarının, kısıtlamaların sonuç vermesiyle beraber bayram sonrası tekrar açılması bekleniyor ancak ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne de İçişleri Bakanlığı'ndan 2021 yılı yaz sezonuna dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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