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        Haberler Gündem Düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, annesi darp edildi

        Düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, annesi darp edildi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralanırken üvey annesi ise darp edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 01:36 Güncelleme: 25.09.2023 - 01:36
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        Düğündeki kavgada 1 kişi bıçaklandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gaffar Okan Bulvarı Cumhuriyet 5. Cadde'deki bir düğünde iddiaya göre husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.E.S. (20) vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken üvey annesi B.Y. (40) ise darp edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan M.E.S. ile B.Y.; ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüpheli olarak T.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #kayseri
        #melikgazi
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