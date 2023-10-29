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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğünde "istek şarkı" kavgası: Ölü ve yaralılar var - En son haberler

        Aydın'da düğünde "istek şarkı" kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

        Aydın'da, düğünde "istek şarkı" yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı. Oyun pistinde başlayan ve kısa sürede büyüyen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:56
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, düğünde istek şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Olay, dün saat 23.30 sıralarında kırsal Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Kabakoğlu ve Gülseren Coşkun çiftinin düğününde çalınacak şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında gerginlik yaşandı.

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        Oyun pistinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede damadın amcası Oktay Kabakoğlu'nun kalbine bira şişesi kırığı saplandı.

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        Kabakoğlu'nun ağabeyi Mehmet Kabakoğlu da bıçaklandı. Eşref Koç ise başına vurulan bira şişesiyle yaralandı.

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        İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Kabakoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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        Kabakoğlu'nun acı haberi alıp, hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü. Jandarma, olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #düğün
        #istek şarkı
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