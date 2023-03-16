Dün gece Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir helikopter düştü. Duhok'un Çemankê kasabasında düşen askeri helikopterde 3'ü kadın 7 kişinin öldüğü açıklanırken, helikopterin Beher Dağı eteklerinde düşmesi gözleri bölgeye çevirdi.

Zira son bir yıldan bu yana PKK ile Türk silahlı kuvvetlerinin çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgede düşen helikopterden çıkan 7 cansız bedenin PKK'lılara ait olduğu ortaya çıktı.

PKK'LI ÜST DÜZEY 7 İSİM HELİKOPTERDEYDİ

Habertürk'ün bölgede ulaştığı güvenlik kaynakları, helikopterin ilk düştüğü saatlerde yerel hükümetin helikopterin hangi ülkeye ait olduğunu öğrenmek için ABD, Türkiye ve DAEŞ ile koalisyon görev gücü içinde yer alan üç ülke ile temasa geçtiğini söyledi. Helikopterin bu ülkelere ait olmadığının öğrenilmesi üzerine enkaz yerine giden Kürt yetkililer helikopterde 3'ü kadın 7 PKK'lı üst düzey ismin helikopterin düşen enkazında olduğunu tespit ettiler.

Yerel güvenlik kaynakları helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğunu ve DAEŞ ile mücadele kapsamında bölgeye gönderilen helikopterler olduğu ifade ederken, bu helikopterlerin Talabani'nin lideri olduğu KYB'ye bağlı birimlere verildiği ve 15 ay önce düşen helikopter dışında aynı model bir helikopterin daha Süleymaniye'den PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye teslim edildiği belirtildi.

BU HELİKOPTERDEN DAHA KÜÇÜK 9 ADET HELİKOPTER DAHA VERİLDİ

Yerel kaynaklar Habertürk'e yaptıkları açıklamalarda, Eurocopter AS350 tipi helikopterlerin alçak irtifa uçuş ve radarlara girmeden uçuş yapabildiğine dikkati çekti. Bu helikopterlerin küçük ve 5 misafir kapasiteli olduğu için hareket kapasitesinin olduğunu vurguladılar. Ancak daha şaşırtıcı olan ise, kaynaklar bu helikopterlerden daha küçük nitelikte olan 9 adet daha helikopterin verildiği belirtiliyor.

IKBY, terörle mücadele birimi yetkililerde düşen helikopterde yer alan 7 şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğunu doğruladı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG ve YPG'ye her türlü silahın verildiği zaten biliniyordu. Ancak şimdi helikopter sahibi olmaları ABD'nin örgütü ne amaçla bu seviyeye getirdiğini düşündürtüyor.