Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Duhok'ta düşen helikopterde PKK mensupları bulunuyordu: PKK helikopteri nereden buldu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu. PKK helikopteri nereden buldu? Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin detayları aktardı...

Duhok'ta düşen helikopterde PKK mensupları bulunuyordu: PKK helikopteri nereden buldu?

Dün gece Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir helikopter düştü. Duhok'un Çemankê kasabasında düşen askeri helikopterde 3'ü kadın 7 kişinin öldüğü açıklanırken, helikopterin Beher Dağı eteklerinde düşmesi gözleri bölgeye çevirdi.

Zira son bir yıldan bu yana PKK ile Türk silahlı kuvvetlerinin çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgede düşen helikopterden çıkan 7 cansız bedenin PKK'lılara ait olduğu ortaya çıktı.

PKK'LI ÜST DÜZEY 7 İSİM HELİKOPTERDEYDİ

Habertürk'ün bölgede ulaştığı güvenlik kaynakları, helikopterin ilk düştüğü saatlerde yerel hükümetin helikopterin hangi ülkeye ait olduğunu öğrenmek için ABD, Türkiye ve DAEŞ ile koalisyon görev gücü içinde yer alan üç ülke ile temasa geçtiğini söyledi. Helikopterin bu ülkelere ait olmadığının öğrenilmesi üzerine enkaz yerine giden Kürt yetkililer helikopterde 3'ü kadın 7 PKK'lı üst düzey ismin helikopterin düşen enkazında olduğunu tespit ettiler.

Yerel güvenlik kaynakları helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğunu ve DAEŞ ile mücadele kapsamında bölgeye gönderilen helikopterler olduğu ifade ederken, bu helikopterlerin Talabani'nin lideri olduğu KYB'ye bağlı birimlere verildiği ve 15 ay önce düşen helikopter dışında aynı model bir helikopterin daha Süleymaniye'den PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye teslim edildiği belirtildi.

BU HELİKOPTERDEN DAHA KÜÇÜK 9 ADET HELİKOPTER DAHA VERİLDİ

Yerel kaynaklar Habertürk'e yaptıkları açıklamalarda, Eurocopter AS350 tipi helikopterlerin alçak irtifa uçuş ve radarlara girmeden uçuş yapabildiğine dikkati çekti. Bu helikopterlerin küçük ve 5 misafir kapasiteli olduğu için hareket kapasitesinin olduğunu vurguladılar. Ancak daha şaşırtıcı olan ise, kaynaklar bu helikopterlerden daha küçük nitelikte olan 9 adet daha helikopterin verildiği belirtiliyor.

IKBY, terörle mücadele birimi yetkililerde düşen helikopterde yer alan 7 şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğunu doğruladı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG ve YPG'ye her türlü silahın verildiği zaten biliniyordu. Ancak şimdi helikopter sahibi olmaları ABD'nin örgütü ne amaçla bu seviyeye getirdiğini düşündürtüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

IKBY: Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmı terör örgütü PKK mensupları
DÜNYA "Irak'ta düşen helikopterde PKK mensupları ...
Barbie'yi tasarlayan Ruth Handler'ın ilham veren hikayesi
DÜNYA Barbie'nin asıl amacı kızlara ilham vermekti
El Salvador'un en tehlikeli 2 bin suçlusu daha hapishaneye nakledildi
DÜNYA El Salvador'un en tehlikeli suçluları nakledildi
400 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı: ABD'de 30 yılı aşkın süre tutuklu kalan adamın masum olduğu ortaya çıktı
DÜNYA 400 yıl hapis cezasına çarptırıldı: Gerçek 30 yıl ...
UAEA, "Libya'da 2,5 ton uranyumun kaybolduğu" bilgisini paylaştı
DÜNYA "Libya'da 2,5 ton uranyum kayboldu"
Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda konuşuyor
DÜNYA Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı, hepimizin ...
Kuzey Kore'den uzun menzilli balistik füze denemesi
DÜNYA Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi
James Webb Teleskobu'ndan yeni görüntü: Ölümün eşiğindeki bir yıldıza ait fotoğrafı paylaştı
DÜNYA James Webb'ten yeni kare: Ölümün eşiğindeki yıldız!
Güney Kore'de tartışma yaratan teklif geri çekildi: Haftalık çalışma saatinin 52'den 69'a çıkması planlanıyordu
DÜNYA Güney Kore'de çalışma saatlerine ilişkin tartışma ...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan nükleer çatışma riski uyarısı
DÜNYA Lavrov'dan nükleer çatışma riski uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.