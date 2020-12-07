İçeriğinde insülin, uçucu yağ, tanen, acı glikozitler ve mikrop kırıcı maddelerin birleşiminden oluşan dul avrat otunun gövdesi diken diken görünen ve iri yapraklardan oluşur. Genellikle yaz aylarında mor çiçek açar. Çok eski tarihlerden itibaren alternatif tıpta kullanılır. Özellikle Çin'de geleneksel tıpta kullanılan bu ot; antioksidan, ateş düşürücü, antimikrobiyal ve idrar söktürücü gibi etkilere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde halk tarafından da hastalıklar sırasında sıklıkla tüketilir. Dul avrat otu olarak da bilinmektedir. Bitkinin kökü bazı diğer bitkilerle karıştırılarak kızamık, bademcik ve grip gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Dul Avrat Otunun Faydaları Nelerdir?