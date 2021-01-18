Dul aylığı başvuru nasıl yapılır? 2021 Dul aylığı ne kadar oldu? Soruları merak konusu oldu. Enflasyon oranları ile birlikte memur ve memur emeklileri ile SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşları değişirken, dul yetim maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu.

DUL AYLIĞI NE KADAR 2021

Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları yeni senede ocak-haziran döneminde yüzde 8.36 arttı. Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 453 lira olacak, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira olacak.

1500 TL dul yetim maaşı alanlar 2021 Ocak'ta 125 TL zam,

1600 TL alanlar 2021 Ocak'ta 133 TL zam,

1700 TL alanlar 2021 Ocak'ta 150 TL zam,

2000 TL alanlar 2021 Ocak'ta 167 TL zam alacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

SSK'lı İÇİN

1- Eşimden dolayı SSK’dan dul aylığı alıyorum. Babamdan da Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

SSK’dan dul aylığı alanlar aynı zamanda Emekli Sandığı’ndan da yetim aylığı alabilirler. Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde, Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilirler.

2- SSK emeklisi bir kadınım. Babam memur emeklisiyken vefat etti. Babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bu aylığı alabilmeniz için bekar veya dul olmanız gerekiyor.

3- SSK’ya tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilir miyim? SSK’ya tabi olarak çalışan yetimler Emekli Sandığı’ndan aylık alabilir.

4- Emekli Sandığı Kanunu’na göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?

Eş: Yüzde 75

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50.

Eş, 1 yetim : Yüzde 60, yüzde 30.

Eş, 2 yetim : Yüzde 50, yüzde 25-25.

Tek yetim : Yüzde 50.

2 yetim : Yüzde 40-40.

MEMUR İÇİN

5- Eşimden dolayı Bağkur’dan dul aylığı alıyorum. Memur babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Bağkur’dan dul aylığı almanız, Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı almanıza engel değildir.

6- Eşim 6 yıllık devlet memuruyken vefat etti. SSK’ya tabi çalışıyorum. Emekli Sandığı’ndan dul aylığı alabilir miyim?

Eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum oluşturmadığından aylık bağlanır.

7- Emekli Sandığı emeklisi bir kadınım. Ölen annem ve babam da Emekli Sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?

Her iki aylığı birlikte alamazsınız ama yüksek olanı tercih edebilirsiniz.

Öğrenci erkek yetimde kaç yaşına kadar ödenir?

8- Emekli Sandığı’ndan erkek yetim aylığı almaktayım. Öğrenciliğim devam ederken sigortalı olarak işe girmem halinde, aylığım kesilir mi?

Öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin 25 yaşına kadar aylıkları kesilmez.