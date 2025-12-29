Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Duman 23 Ocak'ta Zorlu PSM'de

        Duman 23 Ocak'ta Zorlu PSM'de

        Türk rock müziğinin en güçlü temsilcilerinden Duman, unutulmaz şarkıları ve kendine özgü sahne performansıyla 2026'nın ilk İstanbul konserinde, 23 Ocak akşamı, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 29.12.2025 - 00:01 Güncelleme: 29.12.2025 - 00:01
        Duman 23 Ocak'ta Zorlu PSM'de
        Kült albümleri, ‘’Köprüaltı’’, ‘’Bu Akşam’’, ‘’Her Şeyi Yak’’, ‘’Aman Aman’’ gibi birçok şarkıları ile her dönemde geniş kitlelere ulaşan ve ‘’Kufi’’ albümüyle bu yıla da damga vuran Duman, Zorlu PSM’de müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

        1999 yılında kurulan ve aynı yıl yayımlanan ‘’Eski Köprünün Altında’’ albümüyle müzik kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Duman, yirmi beş seneyi aşan sahne deneyimiyle bu kez %100 Müzik katkılarıyla 23 Ocak akşamı Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşuyor.

        Hem geçmişten bugüne uzanan repertuvarı hem de yeni dönem şarkılarıyla sahnede yoğun ve etkileyici bir performans sunmaya hazırlanan grubun yeni yılın ilk İstanbul konserinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

        Gün Başlıyor - 26 Aralık 2025 (Bahis Operasyonu Büyüyor Mu? Futbolda Neler Oluyor?)

        Soğuk hava bugünden itibaren etkili olacak. Doğu Anadolu'ya kuvvetli kar uyarısı. Hava sıcaklıkları azalıyor. Şehirlerarası yollarda ulaşım yavaşlayacak. Bahih soruşturmasında yeni sevkler. 11. Yargı Düzenlemesi kimleri kapsıyor? Memur ve emekli zammı ne

