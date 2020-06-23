Kocaelispor'un eski kalecisi Dumitru Stingaciu'dan olay bir açıklama geldi. Rumen kaleci, 1997/1998 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'dan Gheorghe Hagi ve 3 Rumen futbolcunun sarı-lacivertli takımı yenmeleri karşılığında kendisine 20 bin dolar verdiğini söyledi.

Sporturilor gazetesine konuşan Stingaciu, şu ifadeleri kullandı:

"1998'de Fenerbahçe’yi yenmemiz, Galatasaray’ın şampiyon olmasına yardımcı olacaktı. Hagi ve Galatasaray’dan diğer üç Rumen futbolcu bireysel inisiyatifleriyle, özel bir meblağ teklif ettiler. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım."

O dönem Hagi'nin dışında Rumen futbolcular Popescu, Filipescu ve Ilie Galatasaray forması giyiyordu.

Stingaciu'nun bahsettiği 27 Mart 1998'de oynanan 28. hafta maçı, Kocaelispor'un 2-1 galibiyetiyle sona ermişti. Sezonun 28. haftasına lider giren Fenerbahçe'nin Kocaeli’ye deplasmanda yenilmesiyle Cim-Bom ezeli rakibini geçmişti.

Galatasaray o sezonu 74 puanla lider, Fenerbahçe 71 puanla ikinci bitirmişti.