Dundee - Motherwell maçı rakamları

İskoçya Premiership maçında Dundee ile Motherwell, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Dundee son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Motherwell, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 421. İddaa'da Dundee kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Motherwell kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Dundee önceki hafta Glasgow Rangers mücadelesinde 4-0 yenildi.

Motherwell ise St. Johnstone maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Dundee, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Motherwell, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Motherwell 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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