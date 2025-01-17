Reyting sonuçları 16 Ocak 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?
Dünün reyting sonuçları ile 16 Ocak Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Survivor yarışması ile Siyah Kalp, İnci Taneleri ve Hudutsuz Sevda dizileri yeni bölümleriyle ekrana geldi. Star TV'de John Wick ile TRT 1'de Yeraltı Canavarı filmleri yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 16 Ocak 2025 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 16 Ocak Perşembe AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 16 Ocak 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...
16 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
16 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
16 OCAK 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI