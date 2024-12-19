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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 18 Aralık 2024: Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla... Total ve AB sıralaması ile reytinglerde kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 18 Aralık 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 18 Aralık reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralama birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 07:45 Güncelleme: 19.12.2024 - 07:45
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        18 Aralık Çarşamba akşamı Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D’de Annem Ankara, Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Osman, Now TV’de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet, TRT 1’de Sen Türkülerini Söyle, TV8’de MasterChef Türkiye yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 18 Aralık 2024 reyting sonuçları sıralaması…

        2

        18 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        18 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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        18 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        18 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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