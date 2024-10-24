Reyting sonuçları 23 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 23 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Kalpazan, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Elfsborg maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Celtic maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Çınar Ağacı ve Maymunlar Cehennemi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 23 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 23 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye yeni bölümüyle; Kalpazan, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Elfsborg maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Celtic maçı yayınlandı. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 23 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…
23 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI