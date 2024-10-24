Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 23 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye yeni bölümüyle; Kalpazan, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Elfsborg maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Celtic maçı yayınlandı. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 23 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…