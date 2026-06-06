Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 5 Haziran 2026 ABC, AB ve Total sıralaması ile reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam televizyon ekranlarında farklı türde yapımlar izleyiciyle buluşarak rekabet dolu bir yayın akışına sahne oldu. Kanal D'de Arka Sokaklar ve TRT 1'de Taşacak Bu Deniz dizileri sezon finali bölümleriyle ekrana gelirken, TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yoğun ilgi gören yayınların ardından sabah saatleri itibarıyla gözler reyting listelerine çevrildi. İzleyiciler, "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede yer aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 5 Haziran 2026 tarihine ait Total, AB ve ABC reyting sıralamasına dair merak edilenler…
Televizyon ekranlarında dün akşam birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşurken, kanallar arasında dikkat çeken bir rekabet yaşandı. Kanal D’de Arka Sokaklar ve TRT 1’de Taşacak Bu Deniz dizileri sezon finali bölümleriyle ekrana gelirken, atv’de yeni yarışma Var Mısın Yok Musun dikkat çekti. TV8’de ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Bu kapsamda "Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirveye yerleşti, reyting listeleri açıklandı mı?” soruları gündeme gelirken, 5 Haziran 2026 tarihli Total, AB ve ABC reyting sıralamasına dair detaylar haberimizde...
5 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Haziran Cuma gününe ait reyting sonuçları yayınlandığında haberimize eklenecektir.
5 HAZİRAN 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI