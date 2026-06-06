Televizyon ekranlarında dün akşam birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşurken, kanallar arasında dikkat çeken bir rekabet yaşandı. Kanal D’de Arka Sokaklar ve TRT 1’de Taşacak Bu Deniz dizileri sezon finali bölümleriyle ekrana gelirken, atv’de yeni yarışma Var Mısın Yok Musun dikkat çekti. TV8’de ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Bu kapsamda "Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirveye yerleşti, reyting listeleri açıklandı mı?” soruları gündeme gelirken, 5 Haziran 2026 tarihli Total, AB ve ABC reyting sıralamasına dair detaylar haberimizde...