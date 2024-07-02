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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Dünya 1 numarası Jannik Sinner, ikinci tura yükseldi - Tenis Haberleri

        Dünya 1 numarası Jannik Sinner, ikinci tura yükseldi

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin dünya 1 numarası Jannik Sinner, ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 00:15 Güncelleme: 02.07.2024 - 00:18
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        Jannik Sinner, 2. tura yükseldi!
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        İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında ana tablo maçları başladı.

        İtalyan tenisçi Sinner, ilk turda Alman Jannick Hanfmann ile karşı karşıya geldi. Sinner, 2 saat 58 dakika süren müsabakayı 6-3, 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

        Turnuvanın tek erkeklerdeki son şampiyonu İspanyol raket Carlos Alcaraz, Mark Lajal'a (Estonya) 3-0 üstünlük kurarak ikinci tura kaldı.

        Wimbledon'da geçen sezon yarı final oynayan dünya 5 numarası Daniil Medvedev (Rusya), ABD'li Aleksandar Kovacevic'i 3-0 yenerek tur atladı.

        Dünya sıralamasında 8. basamakta bulunan Norveçli tenisçi Casper Ruud ise Alex Bolt'u (Avustralya) 3-0 geçerek ikinci tura yükseldi.

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        TEK KADINLARDA GAUFF VE PAOLİNİ İKİNCİ TURDA

        Wimbledon'da tek kadınların şampiyonluk adayları arasında gösterilen Coco Gauff ve Jasmine Paolini tur atladı.

        Dünya sıralamasında 2 numarada yer alan ABD'li Coco Gauff, vatandaşı Caroline Dolehide'a 6-1 ve 6-2'lik setler sonucunda üstünlük kurarak adını ikinci tura yazdırdı.

        İtalyan tenisçi Jasmine Paolini ise İspanyol rakibi Sara Sorribes Tormo'yu 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

        Wimbledon'a yarın oynanacak ilk tur müsabakalarıyla devam edilecek. Erkeklerde favorilerden Novak Djokovic ile Alexander Zverev, kadınlarda ise son şampiyon Marketa Vondrousova ve dünya 1 numarası Iga Swiatek korta çıkacak.

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