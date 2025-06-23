Dünya 4'üncüsü olduk

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi’ne göre Türkiye, 2024'te; 56.7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist ağırlayan 4'üncü ülke oldu.

Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5'inci sıradan 4'üncü sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62.3 milyona ulaştı.

2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE EN ÇOK HANGİ ÜLKEDEN TURİST GELDİ? ♦ İran... 733 bin ♦ Rusya Federasyonu... 601 bin ♦ Almanya... 572 bin ♦ Bulgaristan... 506 bin ♦ Birleşik Krallık... 304 bin

Doğal alarak yaz aylarında turist sayısı daha da artacak. Bu arada; belli ülkelerin nüfusları genel olarak ülkemizde belli destinasyonlarda tatil yapıyor. Örneğin Ruslar; Antalya çevresini, İngilizler ise Fethiye - Bodrum güzergâhında yer alan tatil merkezleri tercih ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in ilk çeyrekteki turizm verilerini 30 Nisan 2025'de düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

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Tatil merkezleri, turistlere; gastronomiden arkeolojik alanlara kadar paket halinde bir kültür yolculuğu sunuyor. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan zengin mutfağını keşfetmeye davet eden ve bir gastronomi destinasyonu olarak konumlanan Liberty Signa, Ege güneşiyle olgunlaşan yerel malzemeleri ve Ege’nin kendine has mutfak kültürünü odağına alan yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Turistlere yalnızca Türkiye’nin çok katmanlı lezzet coğrafyasını sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Fethiye’nin doğal ve kültürel mirasını sofralara taşıyor.