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Dünya Arıcılık Kongresi 12 bin 500 kişiyi ağırladı

Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia, bu yıl 127 farklı ülkeden 12 bin 500'ün üzerinde kişiyi İstanbul'da bir araya getirdi. Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Arıcılarımızın arılıkta kullandıkları tüm malzeme ihtiyaçlarının bizler tarafından karşılanması esastır. Bu konuda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Dünyada, arı ürünleri üretimi konusunda Çin’den sonra ikinciyiz. Fakat Türkiye’ye hep birinci sırada olmak yakışır" dedi

Dünya Arıcılık Kongresi 12 bin 500 kişiyi ağırladı
İHA

Dünya Arıcılık Kongresi, bu yıl da arıcılar, bilim insanları, üreticiler, arılara gönül vermiş kişiler ve STK’ları bir araya getirdi.

127 farklı ülkeden 12 bin 500'ün üzerinde kişi İstanbul’da Dünya arıcılık kongresi Apimondia’da buluştu.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Apimondia Başkanı Jeff Pettis, 47. Apimondia kongresini İstanbul’da gerçekleştiriyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Bu yılın mottosunun “Arılar Dünya’yı Birleştiriyor” olduğunu belirten Jeff Pettis, arı ürünlerinin tüm dünyada bilinirliğinin ve kullanımının arttırılması için çalışmalara devam etmenin gerekliliğini vurguladı.

'TÜRKİYE'YE BİRİNCİ SIRADA OLMAK YAKIŞIR'

Etkinlikte bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de, "Bizler arıyı, çevreyi, arıcıyı ve doğayı korumalıyız. Özellikle arıcılarımızın arılıkta kullandıkları tüm malzeme ihtiyaçlarının bizler tarafından karşılanması esastır. Bu konuda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Dünyada, arı ürünleri üretimi konusunda Çin’den sonra ikinciyiz. Fakat Türkiye’ye hep birinci sırada olmak yakışır” dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Başkanı Ziya Şahin ise, "Anadolu coğrafyasında yer alan ülkemizde 12 bin civarında bitki taksonu bulunmaktadır. Bu bitkilerin 3 bin 640’ı ise Türkiye'ye endemiktir. Bu sayede de Anadolu coğrafyasından elde edilen arı ürünlerinin kalitesi çok daha yüksektir ve diğer coğrafyalarda üretilen ürünlere göre en az 3 kat daha yüksek biyolojik aktivite göstermektedir. Burada Sayın Apimondia Başkanı Jeff Pettis’ten bir ricada bulunmak istiyorum. Bu kadar zengin içeriğe sahip olan Anadolu arı ürünleri ile projeler geliştirmeli ve FAO’nun (Gıda ve Tarım Örgütü) önüne çıkmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.

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