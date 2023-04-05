En güzel Dünya Avukatlar Günü mesajları ve sözleri

Avukatlar Günü mesajları ve sözleri bu özel ve anlamlı günde özellikle sosyal medya üzerinde sevdiklerinin Avukatlar Günü'nü kutlamak isteyenler tarafından gündeme geldi. Bugünün tarihçesi 1928 yılına kadar uzanmaktadır. İzmir'de 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan 2 günlük toplantı ardından Barolar Birliği'nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. 1978 yılında ise Türkiye Barolar Birliği'nin kurulduğu 5 Nisan tarihi Avukatla günü olarak ilan edilmiştir. İşte, en güzel Avukatlar Günü mesajları...