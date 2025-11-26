Habertürk
        Dünya Bankası'nın 6 milyar dolarlık finansmanıyla şebeke verimliliği artacak - Enerji Haberleri

        Dünya Bankası'nın 6 milyar dolarlık finansmanıyla şebeke verimliliği artacak

        Dünya Bankası tarafından sağlanacak 6 milyar dolarlık finansman paketinin HVDC olarak adlandırılan yüksek voltajlı elektrik iletim altyapısının modernizasyonunda kullanılması planlanırken, yatırımlarla uzun vadede elektrik kayıplarının önüne geçilip şebeke verimliliğinin artırılması sağlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:33 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:33
        Dünya Bankası'nın finansmanıyla şebeke verimliliği artacak
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 24 Kasım'da Dünya Bankasından ilk etapta 6 milyar doları bulan finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

        Bayraktar, söz konusu finansman paketinin, rüzgar ve güneş kurulu gücünde 2035 için belirlenen 120 bin megavat hedefine ulaşmada yapılacak yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacağını bildirmişti.

        Söz konusu yatırımların hayata geçirilmesinin kısa ve uzun vadede Türkiye'nin elektrik şebekesi için birçok fayda sağlayacağı öngörülüyor.

        Finansmanın yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılması, elektrik enerjisinin, üretildiği santrallerden şehirlere ve sanayi bölgelerine daha az kayıpla, daha güvenilir ve verimli şekilde taşınmasını sağlayan altyapının güçlendirilmesi anlamına geliyor.

        Yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarıyla, hatların kapasitesinin artırılması, böylece bölgelerarası elektrik akışının iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunun kolaylaştırılması ve sistemdeki arıza risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

        "Enerji üretim maliyetleri azalacak, fiyat istikrarı güçlenecek"

        Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri Hakan Erkan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, finansman desteğinin, Türkiye'nin elektrik altyapısının modernleştirilmesi ve yüksek voltajlı sistemlerin iyileştirilmesi için kullanılmasıyla elektrik şebekelerinin veriminin artacağını söyledi.

        Erkan, yüksek voltajlı sistemlerin HVDC olarak adlandırıldığını, bu sistemlerin uzun mesafeli elektrik iletiminde düşük kayıp, yüksek kapasite ve güvenilirlik gibi avantajlar sunduğunu belirtti.

        Özellikle Türkiye gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıran ve sürekli olarak kapasite ekleyen ülkeler için HVDC sistemlerinin ve şebeke yatırımlarının hayati önem taşıdığını dile getiren Erkan, "Yeni iletim hatları, trafo merkezleri, akıllı şebeke çözümleri ve enerji depolama sistemleri sayesinde kesintiler azalacak. Sistem arızaları daha hızlı tespit edilebilecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu kolaylaşacak." diye konuştu.

        Erkan, söz konusu yatırımlarla elektrik arzının daha istikrarlı hale geleceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Bu durum, tüketicilerin daha kaliteli hizmet almasına yardımcı olacaktır. Ayrıca yatırımlar, uzun vadede elektrik maliyetlerini ve dışa bağımlılığı azaltabilir. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanılması, kayıp-kaçak oranlarının düşmesi ve verimli teknolojilerin yaygınlaşması enerji üretim maliyetlerini azaltarak fiyat istikrarını güçlendirir. Böylece elektrik sistemi hem ekonomik hem de çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşur."

        Yapılacak yatırımların yenilenebilir enerji hatlarını güçlendireceğini, tüm şebekeyi destekleyeceğini belirten Erkan, sürdürülebilir enerji için bunların önemli olduğunu ifade etti.

        "Gigavat mertebesinde büyük güçler güvenle taşınacak"

        Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Onursal Başkanı Alper Kalaycı da yüksek voltajlı iletim yapılarının Türkiye'nin şebeke altyapısının üst seviyeye taşınmasında çok büyük katkısı olacağını söyledi.

        Uzun mesafelerde daha az kayıpla elektrik enerjisini iletmenin mümkün olacağını belirten Kalaycı," Ayrıca birkaç gigavat mertebesinde büyük güçleri çok daha güvenli taşıyabileceğiz. Mevcut şebekemizin istikrarına katkı vereceği gibi yenilenebilir enerji entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Bu yatırımların en kısa sürede devreye alınmasını diliyoruz." dedi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

