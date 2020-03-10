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Piyasalarda dün yaşanan kayıpların ardından bugün hızlı yükselişlere şahit olunuyor. TSİ 15.30 itibarıyla Londra Borsası yüzde 2.8, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 2.78, Frankfurt'ta ise DAX endeksi yüzde 2.2 yükselmiş durumda.

Asya piyasalarında ise Şanghay Birleşik endeksi günü yüzde 1.82, Hong Kong Borsası yüzde 1.53, Tokyo Borsası'nda ise Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0.85 yükselişle tamamladı.

RİSKLER AZALMADI

Bu yükselişler dün dünya genelinde yüzde 6 ila 12 arasındaki düşüşleri telafi etmese de panik havasının şimdilik biraz dağıldığını gösteriyor. Koronavirüs salgını sebebiyle halihazırda fazlasıyla tedirgin bir süreçten geçen piyasalar Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ülkelerinin petrol arzı konusunda Rusya ile anlaşamaması sebebiyle dün büyük bir çöküş yaşadı. OPEC ülkelerinin her türlü üretim kısıtını kaldırmasıyla petrol fiyatlarında yüzde 30'a yakın kayıplar yaşanmıştı.

Koronavirüs salgını ve petrol belirsizliği halen tüm gerçekliğiyle devam ediyor. Ancak dünya genelinde hükümetler ekonomilere detsek için paketler açıklamaya başladı. Şu ana kadar İtalya ve Japonya milyarlarca dolarlık destek paketleri açıklarken ABD Başkanı Donald Trump'ın bu gece yeni ekonomi paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

İTALYA'DAN 10 MİLYAR EURO

Koronavirüs salgınını durdurmak için ülke çapında tecrit ilan eden İtalya'nın Sanayi Bakanı,virüsün ekonomiye etkisini telafi etmek için 10 milyar euroya yakın büyüklükte bir mali paketi devreye alacağını açıkladı.Bakan Stefano Patuanelli, Radio Capital'e yaptığı açıklamada alınacak tedbirler nedeniyle bütçe açığının gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 3'e yaklaşacağını söyledi.

İtalya hükümeti bütçe açığının GSYH'ya oranını yüzde 2.2 olarak tutmayı hedefliyordu. Geçen hafta ise bu hedeften vazgeçerek tahminini yüzde 2.5'e yükseltti. Patuanelli, ilk aşamada 10 milyar eurodan daha ufak bir paketin açıklanacağını, ikinci aşamada ek önlemler alınacağını belirtti.

JAPONYA'DAN KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso da ekonomiye olan risklerle ilgili endişelerin artmasıyla Japonya'nın koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için bugün 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi açıklayacağını ifade etti. Aso, bugün açıklanacak mali önlem paketinin küçük işletmeleri desteklemeye odaklanacağını söyledi. Bu adım, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ekonomiyi desteklemek için 18-19 Mart'ta para politikası toplantısında alacağı kararı etkileyebilir.

TRUMP DA BUGÜN AÇIKLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisine etkilerine ilişkin bugün Kongre üyeleri ile görüşeceğini bildirdi. Dün akşam Trump, Kovid-19 ile mücadele için kurulan ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in liderliğinde olan görev gücü ile Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Başkan Trump, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler sunacaklarını ve yarın bu konuda görüşme yapacaklarını bildirdi.

Salgından etkilenen büyük ya da küçük işletmeler, hava yolu ve yolcu gemisi şirketleri ile yakından çalıştıklarını kaydeden Trump, bugün ekonomi konusunda alınacak "başlıca önlemlere" ilişkin basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

İRLANDA İŞ GÖRMEMEZLİK ÖDENEĞİNİ ARTIRDI

Bunun yanında İrlanda da 3 milyar euroluk bir paket hazırladı. Bunun 2.4 milyar eurosu iş görmemezlik ödeneğinin artırılmasında kullanılacak. Yani herhangi bir hastalık belirtisi gösteren olursa devlet söz konusu çalışanın evden çalışmasını teşvik edecek. Paketin 200 milyon eurosu sıkıntı çeken şirketlere destek için kullanılacak kalanı ise Sağlık Bakanlığı'na ek bütçe olarak tahsis edilecek.

Diğer ülkelerin de önümüzdeki günlerde ekonomik destek paketleri açıklaması bekleniyor. Bu paketlerin piyasalar üzerindeki olumlu etkisinin ne kadar kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek