Dünya çöl bölgeleri haritası - Dünyadaki çöller, isimleri, haritası ve özellikleri Dünya üzerinde bitki örtüsünün hiç bulunmadığı ya da çok seyrek olarak var olduğu bölgelere çöl adı verilmektedir. Kumdan meydana gelen susuz ve kurak alan olarak da tarif edilebilen çöller; biyoçeşitliliğin az nüfusun ise seyrek olmasıyla dikkat çeken bölgelerdir. Genel olarak hem Kuzey yarımkürede hem de Güney yarım kürede 15 ile 35 derece paralelleri arasında gözlemlenen çöller, hiç humus içermemesi sebebiyle tarımsal faaliyete de uygun değildir. Peki, dünyadaki çöller nelerdir? Dünyadaki çöllerin özellikleri ne şekildedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Yıllık yağış ortalamasının 250 mm’yi geçmediği çöllerde toprak gerek güneş ışınları gerekse de esen rüzgarla direkt olarak karşı karşıya kalmaktadır. Peki, dünyada kaç tane çöl var? Dünya çöllerinin oluşum nedenleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Dünyada Kaç Tane Çöl Var?

Dünyanın yaklaşık olarak %30’unu oluşturan çöller; yağış miktarının çok az olduğu, az olan yağışın da ne zaman yağacağının öngörülemediği coğrafi bölgeler olarak dikkat çekmektedir. Bitki örtüsünün de bazen seyrek bazen ise hiç olmadığı çöller; subtropikal çöller, kıta içi çöller, kutup çölleri ve batı sahili çölleri olmak üzere dörde ayrılmaktadır.

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Dünya Çöllerinin Oluşum Nedenleri

Bir önceki ara başlığımızda bahsettiğimiz 4 farklı çöl türü de birbirinden farklı değişkenler ve nedenlere bağlı olarak oluşan coğrafi bölgelerdir. Şimdi gelin, bu dört çöl türünün de oluşum nedenlerine birlikte göz atalım:

Subtropikal Çöller: Hava akımlarının etkisiyle belirlenen bu çöller, bitki örtüsünün hiç olmamasıyla dikkat çekmektedir. Bitki örtüsünün olmamasından kaynaklı olarak yağışların hızla sele dönüştüğü bu bölgelerde, yağış sıcaklığı ise oldukça düşüktür.

Kıta İçi Çöller: Genel olarak yüksek dağlar ile çevrili olan bu çöller tipik olarak kurak ve oldukça soğuk olmaları ile öne çıkarlar. Etrafının yüksek dağları ile çevrili olması, bu bölgelerin yeterince nemli hava alamamasına ve kıta içi çöllerin oluşmasına neden olmaktadır.

Batı Sahili Çölleri: Bu çöller, Ekvator bölgesine doğru esen rüzgarların, nemli ve soğuk havayı okyanus üzerine bırakmaları sonucu meydana gelmiştir.

Kutup Çölleri: Tropik alanlardan kutuplara doğu sürüklenen havanın içinde hiç su kalmaması neticesinde oluşan kutup çölleri, dünyanın en kurak ve en soğuk yerleri olarak öne çıkmaktadır.

Dünya Çöl Bölgeleri

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Asya, Afrika, Amerika ve Antarktika kıtası üzerinde kapladıkları alan birbirinden farklı olan birçok çöl yer almaktadır. Kuzey yarımkürede, Yengeç Dönencesi etrafında yer alan Sahra Çölü, Güney yarımkürede bulunan Kalahari ve Avusturalya çölleri, Asya steplerinde yer alan Gobi ve Taklamakan çölleri, Amerika kıtasında bulunan Kuzey Amerika ve Atakama çölleri ile Antartika ve Grönland’da yer alan Kutup çölleri, dünyanın en önemli çöl bölgeleri arasında yer almaktadır.

Dünyadaki Çöllerin Özellikleri

Yıllık 250 mm’den az yağış alan alanlardır.

Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir.

Çöllerde bitki örtüsü ya hiç yoktur ya da oldukça seyrektir.

Çöller; subtropikal çöller, kıta içi çöller, kutup çölleri ve batı sahili çölleri olmak üzere dörde ayrılırlar.

Dünya üzerinde yer alan çöller, dünyanın kara alanlarının %30’unu oluşturmaktadırlar.

Dünyadaki Çöllerin İsimleri

Dünyanın en büyük çöllerinden birkaçı şu şekilde sıralanabilir:

Antarktika Kutup Çölü: Güney kutbunda yer alan bu çöl, 14 milyon kilometrekareyi bulan yüzölçümü ile dünyanın en büyük çölüdür.

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Arktik Çölü: Rusya ve Norveç’in kuzeyinde kalan bu kutup çölü, dünyanın en büyük ikinci çölüdür.

Sahra Çölü: Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan Sahra Çölü, en büyük subtropikal çöl olmasıyla dikkat çekmektedir.

Gobi Çölü: Çin’in kuzeyi ile Moğolistan’ın güneyini kapsayan bu çöl, kıta içi çöllerine bir örnektir.

Taklamakan Çölü: Asya kıtasının ikinci büyük çölü olan Taklamakan, tıpkı Gobi Çölü gibi kıta iç çöllerine bir örnektir.

Atakama Çölü: Şili’nin kuzeyinde yer alan bu çöl, batı sahili çölleri içinde yer almaktadır ve dünyanın en kurak çölü olarak bilinmektedir.