Kalpler beraber, hayaller ortak ve bizler iyi ki Fenerbahçeliyiz. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Ne mutlu seni sevene, sonsuza kadar Yaşa Fenerbahçe!

Bir ihtimal daha olsa bir gençlik daha harcarım uğruna.. #DünyaFenerBahçelilerGünü

Sarı Lacivert renklere gönül vermiş milyonların, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun! 19.07

Taraftarı ve sporcusuyla, bir gün değil her gün Fenerbahçe için mücadele edenlerin Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!