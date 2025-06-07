7 Haziran dünya ne günü? 7 Haziran'da ne oldu?
Tarih boyunca 7 Haziran, pek çok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptı. Hem Türkiye'de hem de dünyada bu tarihte yaşanan olaylar, sonraki yıllarda bile etkisini sürdüren kırılma anları olarak kayıtlara geçti. Peki, 7 Haziran hangi olaylarla hatırlanıyor? İşte geçmişten bugüne 7 Haziran'da yaşanan gelişmeler ve Dünya Gıda Güvenliği Günü hakkında merak edilenler…
"7 Haziran dünya ne günü?" sorusu bugün birçok kişinin merak konusu oldu. Siyasi, toplumsal ve kültürel açıdan tarihe yön veren olayların yaşandığı bu özel gün, tarih sayfalarında önemli bir yer tutuyor. Peki 7 Haziran’da dünya ve Türkiye tarihinde neler yaşandı? İşte 7 Haziran’da öne çıkan olaylar...
DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ NEDİR?
Her yıl 7 Haziran’da kutlanan Dünya Gıda Güvenliği Günü, güvenli gıdaya erişimin önemine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir. Bu özel gün, hem tüketicilerin hem üreticilerin sağlıklı ve güvenli gıda zincirinin sürdürülebilirliği konusunda bilinçlenmesini hedefler. Gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi, hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması ve gıda güvenliği sistemlerinin güçlendirilmesi bu günün temel odak noktaları arasındadır.
DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünya Gıda Güvenliği Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2018 yılında resmen kabul edildi. Bu karar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi uluslararası kuruluşların önerileriyle alındı. Küresel ölçekte her yıl milyonlarca insanı etkileyen gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla ortaya çıkan bu gün, ilk kez 2019 yılında kutlandı ve o tarihten bu yana halk sağlığının korunmasında önemli bir farkındalık aracı haline geldi.
TARİHTE 7 HAZİRAN
1099 - Birinci Haçlı seferi: Haçlı ordusu Kudüs kalesi önüne geldi ve Kudüs Kuşatması başladı.
1494 - Dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya, Tordesillas Antlaşması'na vardı.
1557 - Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı.
1654 - XIV. Louis, Fransa Kralı oldu.
1692 - Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem: 1600 kişi öldü, 3000 kişi ağır yaralandı.
1801 - Portekiz ve İspanya, "Badajoz Antlaşması"nı imzaladılar. Portekiz "Olivenza" şehrini kaybetti.
1832 - Québec'te Asya kolerası salgını: Yaklaşık 6000 kişi öldü.
1856 - Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı.
1862 - Gennaios Kolokotronis, Yunanistan Başbakanı oldu.
1863 - Meksiko, Fransız birliklerince ele geçirildi.
1866 - Anadolu'da kurulan ilk Demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolu açıldı.
1890 - Ertuğrul Fırkateyni, Japonya'da Yokohama Limanı'na ulaştı.
1893 - Gandhi, ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı.
1905 - Norveç Parlamentosu İsveç ile olan birliğinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 13 Ağustos'ta düzenlenen referandum ile bağımsızlık onaylandı.
1918 - Osmanlı'nın 9. Ordusu kuruldu.
1929 - Vatikan bağımsız devlet oldu.
1935 - Stanley Baldwin, Birleşik Krallık Başbakanı oldu.
1939 - CHP Yönetim Kurulu devlet ve parti yönetimini yeniden ayırma kararı aldı.
1942 - Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.
1942 - II. Dünya Savaşı: Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferi ile resmen sona erdi.
1943 - İstanbul'da tifüs salgını başladı, bazı sinemalar kapatıldı ve eskicilerin satış yapması yasaklandı.
1945 - Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan ve dörtlü takrir olarak anılan önerge, CHP Meclis Grubuna verildi.
1957 - Atatürk Üniversitesi kuruldu.
1958 - İstanbul, Beyazıt Meydanı'nda Büyük Kıbrıs Mitingi yapıldı.
1964 - Türkiye'nin 26 ilinde kısmi senato seçimleri yapıldı. AP 31, CHP 19, bağımsızlar 1 senatörlük elde etti.
1966 - Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. Valisi oldu.
1967 - İsrail birlikleri Kudüs'e girdi (Altı Gün Savaşları).
1973 - "Yavuz" zırhlısı Deniz Kuvvetleri'nden törenle emekliye ayrıldı.
1977 - Semiha Yankı, 13'üncü Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.
1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): THKP/C-Devrimci Yol militanı İlyas Has, Bekçi Süleyman Tosun'u öldürdü.
1981 - İsrail savaş uçakları, Irak'ın bir nükleer reaktörünü, nükleer silah üretiminde kullanılıyor gerekçesiyle imha etti.
1982 - Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay, Ermeni örgüt ASALA tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü.
1985 - TRT Yönetim Kurulu, parlamento dışındaki partilerin etkinliklerini yayınlamama kararı aldı.
1989 - Surinam Havayolları'na ait Douglas DC-8 tipi bir yolcu uçağı Johan Adolf Pengel havaalanı (Surinam) yakınlarında düştü: 168 kişi öldü.
1994 - Sosyetenin ünlü ismi Ayşegül Tecimer, tarihî eser kaçakçılığından gözaltına alındı.
1996 - Hükûmeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi.
2001 - Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi, İngiltere'deki seçimleri kazandı.
2005 - MacGyver adlı Amerikan dizisinin 2. sezon DVD'si çıktı.
2007 - Birinci Türk İşaret Dili Çalıştayı Ankara'da toplandı.
2008 - 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası başladı.
2012 - Eşcinsel evliliğin yasallaştırılması için Thorning-Schmidt Hükûmeti'nin öne sürdüğü yasa tasarısı, Folketing (Danimarka Parlamentosu) tarafından onaylandı.
2015 - Türkiye'de genel seçimler yapıldı.
2015 - Diyarbakır'da HDP mitingi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. IŞİD'in üstlendiği saldırıda 5 kişi öldü, 400'den fazla fazla kişi yaralandı.
2016 - İstanbul'un Fatih ilçesinin Vezneciler semtinde bombalı intihar saldırısı gerçekleşti. (Bknz. 2016 Vezneciler Saldırısı)