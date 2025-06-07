DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ NEDİR?

Her yıl 7 Haziran’da kutlanan Dünya Gıda Güvenliği Günü, güvenli gıdaya erişimin önemine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir. Bu özel gün, hem tüketicilerin hem üreticilerin sağlıklı ve güvenli gıda zincirinin sürdürülebilirliği konusunda bilinçlenmesini hedefler. Gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi, hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması ve gıda güvenliği sistemlerinin güçlendirilmesi bu günün temel odak noktaları arasındadır.

DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Gıda Güvenliği Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2018 yılında resmen kabul edildi. Bu karar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi uluslararası kuruluşların önerileriyle alındı. Küresel ölçekte her yıl milyonlarca insanı etkileyen gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla ortaya çıkan bu gün, ilk kez 2019 yılında kutlandı ve o tarihten bu yana halk sağlığının korunmasında önemli bir farkındalık aracı haline geldi.