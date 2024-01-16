Haberler Sağlık Dünya Hijyen Günü nedir? 16 Ocak Dünya Hijyen Günü neden kutlanır, amacı nedir?

16 Ocak Dünya Hijyen Günü nedir ve neden kutlanır? Her sene Ocak ayında kutlanan Dünya Hijyen Günü'nde, sağlıklı yaşam ve dolayısıyla hijyenik alışkanlıkların önemi vurgulanır. Yılın bugününde, özellikle çocuklara el yıkamak gibi basit ama etkili alışkanlıklar kazandırılmaya çalışılır. İşte, Dünya Hijyen Günü'nün amacı ve önemi... Habertürk Giriş: 16.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:03 facebook

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Dünya Hijyen Günü, her Ocak ayının 16'sında kutlanan ve hijyenin insan sağlığı açısından önemini vurgulayan bir gündür. Bugün sadece hijyenik alışkanlıklar kazanmayı değil ayrıca su ve hijyen açısından yoksunluk çeken ülkelerin yaşadığı sorunları da vurgulamak için kutlanır. İşte, Dünya Hijyen Günü'nün amacı ve önemi...

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16 OCAK DÜNYA HİJYEN GÜNÜ NEDİR? İlk kez 2011 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Hijyen Günü'nde, sağlıklı bir yaşam için temizliğin kilit noktası olduğu vurgulanır. Bir kişinin günde ortalama 250 milyon bakteri ile temas ettiği düşünüldüğünde; Dünya Hijyen Günü'nde özellikle el yıkamanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Genel temizlik kavramı bir yana, bulaşıcı mikroplar ve zararlı enfeksiyonların yüzde 80'i eller yoluyla bulaşıyor.