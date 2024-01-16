16 Ocak Dünya Hijyen Günü nedir ve neden kutlanır?
Her sene Ocak ayında kutlanan Dünya Hijyen Günü'nde, sağlıklı yaşam ve dolayısıyla hijyenik alışkanlıkların önemi vurgulanır. Yılın bugününde, özellikle çocuklara el yıkamak gibi basit ama etkili alışkanlıklar kazandırılmaya çalışılır. İşte, Dünya Hijyen Günü'nün amacı ve önemi...
Dünya Hijyen Günü, her Ocak ayının 16'sında kutlanan ve hijyenin insan sağlığı açısından önemini vurgulayan bir gündür. Bugün sadece hijyenik alışkanlıklar kazanmayı değil ayrıca su ve hijyen açısından yoksunluk çeken ülkelerin yaşadığı sorunları da vurgulamak için kutlanır. İşte, Dünya Hijyen Günü'nün amacı ve önemi...
16 OCAK DÜNYA HİJYEN GÜNÜ NEDİR?
İlk kez 2011 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Hijyen Günü'nde, sağlıklı bir yaşam için temizliğin kilit noktası olduğu vurgulanır. Bir kişinin günde ortalama 250 milyon bakteri ile temas ettiği düşünüldüğünde; Dünya Hijyen Günü'nde özellikle el yıkamanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Genel temizlik kavramı bir yana, bulaşıcı mikroplar ve zararlı enfeksiyonların yüzde 80'i eller yoluyla bulaşıyor.
Bunun dışında hijyenin, insan yaşamının temel noktasını oluşturduğu ve daha genel anlamda temiz bir yaşam sürdürmekle toplumsal hastalıkların önüne geçildiğinin altına çizilir.
16 OCAK DÜNYA HİJYEN GÜNÜ AMACI VE ÖNEMİ NEDİR?
Hijyen, insan yaşamının ana noktasıdır. Bugünün amacı da sağlıklı bir yaşam sürmenin, sağlıklı bir ortamdan geçtiğini vurgulamaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Hijyen Günü sayesinde çocuklara hijyenin hayati değerini anlatırken, hijyenik alışkanlıkların edinilmesini de amaçlar.
Bununla beraber, Dünya Hijyen Günü'nde milyonlarca insanın sağlıksız koşullar da yaşadığı da vurgulanır ve ülkeler arasındaki eşitsizliğene dikkat çekilir. Dünya genelinde çok sayıda insan temiz sudan yoksun bir hayat sürmekte ve dolayısıyla hijyen açısından oldukça sağlıksız bir ortamda yaşamaktadır. Bu kötü koşullar beraberinde hastalık, bulaşıcı enfeksiyonlar gibi toplumun sağlığını tehdit eden koşullar yaratır.