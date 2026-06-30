DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI: Fildişi Sahili - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fildişi Sahili - Norveç maçı canlı izle

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından heyecan eleme turlarıyla devam ediyor. İlk iki sırayı alan takımların yanı sıra en iyi üçüncüler de bir üst tura yükselirken, son 32 turunda kritik karşılaşmalar oynanıyor. Son 16’ya kalma mücadelesinde takımlar sahada tüm güçlerini ortaya koyarken, futbolseverler nefes kesen maçlara tanıklık ediyor. Günün en çok merak edilen karşılaşmalarından biri ise Fildişi Sahili ile Norveç arasında oynanacak mücadele. İki güçlü ekip bu akşam kozlarını paylaşacak ve kazanan taraf adını 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yazdıracak. Peki, Fildişi Sahili - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...