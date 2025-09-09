Habertürk
        Dünya Kupası Elemelerinde Portekiz, Macaristan'a konuk oluyor. Hatırlanacağı üzere Portekiz ilk karşılaşmada Ermenistan deplasmanından 5-0 galip ayrılmış, üç puanı hanesine yazdırmıştı. Portekiz, Macaristan karşısında da galip gelerek puanını altıya yükseltmek istiyor. Peki, Macaristan- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 09.09.2025 - 11:20 Güncelleme: 09.09.2025 - 11:20
        Dünya Kupası Elemeleri Macaristan- Portekiz maçıyla devam ediyor. İlk oynanan grup maçında Portekiz Ermenistan karşısında 5-0 galip gelirken, Macarlar, İrlanda ile 2-2 berabere kaldı. Bu karşılaşmada ise Portekiz favori durumda. Peki, Macaristan- Portekiz maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        MACARİSTAN- PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Macaristan- Portekiz maçı 9 Eylül Salı (bu akşam) 21.45'te oynanacak.

        Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.

        RONALDO OYNAYACAK MI?

        Ermenistan karşısında ilk 11'de forma giyen Cristiano Ronaldo 2 gol atarak takımına katkı sağladı. Yıldız oyuncu, Macaristan karşısında da ilk 11'de sahada olacak.

        PORTEKİZ MUHTEMEL 11

        Costa, Cancelo, Dias, Inacio, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Joao Felix, Ronaldo

