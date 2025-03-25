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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. hafta heyecanı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:18 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:18
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        Dünya Kupası Elemeleri'nde sonuçlar!
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        Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında 6 maç yapıldı.

        Arnavutluk, Net Global Sivasspor'un santrforu Rey Manaj'ın 2 gol attığı maçta Andorra'yı 3-0 yendi. Manaj'ın yanı sıra Sipay Bodrum FK'nin Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti de müsabakada görev aldı.

        Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek'in forma giydiği Polonya, Malta'yı 2-0 mağlup etti.

        Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic'in 1 gol attığı mücadelede Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1'lik skorla geçti.

        Trabzonsporlu Denis Dragus'un görev yaptığı Romanya ise San Marino karşısında 5-1 galip geldi.

        A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

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        G GRUBU

        Litvanya-Finlandiya: 2-2

        Polonya-Malta: 2-0

        H GRUBU

        San Marino-Romanya: 1-5

        Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1

        K GRUBU

        Arnavutluk-Andorra: 3-0

        İngiltere-Letonya: 3-0

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