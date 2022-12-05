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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya kupası ne zaman bitiyor ve final maçı hangi tarihte yapılacak?

Dünya Kupası final maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son 16 turu sonrası FIFA World Cup mücadelesi Katar'da kapanışla bitecek. FIFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası finali Aralık ayında yapılacak. İşte, 2022 Dünya Kupası final maçı tarihi hakkında merak edilenler...

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  • DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN? 2022 Dünya kupası ne zaman bitiyor ve final maçı hangi tarihte yapılacak?

    Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar'ın ev sahipliği yaptığı görkemli bir etkinlikle başlamıştı. Katar Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası finali tarihi, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, 2022 Dünya Kupası final maçı tarihine ilişkin detaylar...
  • DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN? 2022 Dünya kupası ne zaman bitiyor ve final maçı hangi tarihte yapılacak?

    DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Katar'ın ev sahipliğiyle 20 Kasım günü başlayan Dünya Kupası mücadelesi'nin finali, 18 Aralık 200 tarihinde Lusail Iconic Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
  • DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN? 2022 Dünya kupası ne zaman bitiyor ve final maçı hangi tarihte yapılacak?

    2022 DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ

    Son 16 turu: 3-6 Aralık

    Çeyrek final: 9-10 Aralık

    Yarı final: 13-14 Aralık
  • DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN? 2022 Dünya kupası ne zaman bitiyor ve final maçı hangi tarihte yapılacak?

    DÜNYA KUPASI SON 16 TURU

    Japonya Hırvatistan- 5 Aralık 2022 18:00

    Brezilya Güney Kore- 5 Aralık 2022 22:00

    Fas İspanya- 06.12.2022 18:00

    Portekiz İsviçre- 06.12.2022 22:00
  • DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN? 2022 Dünya kupası ne zaman bitiyor ve final maçı hangi tarihte yapılacak?

    BELLİ OLAN ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Arjantin – Hollanda 09.12.2022 22:00

    Fransa – İngiltere 10.12.2022 22:00
  • DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN? 2022 Dünya kupası ne zaman bitiyor ve final maçı hangi tarihte yapılacak?

    DÜNYA KUPASI FİKSTÜR

    5 Aralık Pazartesi:

    18.00 Japonya – Hırvatistan

    22.00 Brezilya – Güney Kore

    6 Aralık Salı:

    18.00 Fas – İspanya

    22.00 Portekiz – İsviçre

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