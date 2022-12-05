Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar'ın ev sahipliği yaptığı görkemli bir etkinlikle başlamıştı. Katar Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası finali tarihi, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, 2022 Dünya Kupası final maçı tarihine ilişkin detaylar...