2022 Dünya Kupası final maçı için nefesler tutuldu. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan Dünya Kupası'nda perde final maçı ile kapanıyor. Milyonlarca sporsever tarafından merakla beklenen 2022 Dünya Kupası final maçı tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Peki, "Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...