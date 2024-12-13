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        Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye'nin torbası ve muhtemel rakipleri

        2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Dünyanın en önemli futbol turnuvasına ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşaması kuralarının çekileceği tarih ve saat belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri bugün belli oluyor. Peki 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler? İşte 2026 Dünya Kupası kura çekimi canlı yayın kanalı, saati, Türkiye'nin torbası ve muhtemel rakipleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 11:18 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:18
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        2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan dorukta. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika’da oynanacak. Geri sayım sürerken 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşaması kuraları için belirlenen tarih geldi çattı. Türkiye'nin rakiplerinin de belli olacağı kura çekimi bugün gerçekleşecek. Peki 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda milli takımın muhtemel rakipleri kimler? İşte, 2026 Dünya Kupası kura çekimi canlı yayın kanalı, saati, Türkiye'nin torbası ve muhtemel rakipleri...

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        DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması kura çekimi, 13 Aralık Cuma bugün gerçekleştirilecek.

        FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde yapılacak kura çekimi töreni, TSİ 14.00'te başlayacak.

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        DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        Seremoni, TV8,5, Exxen platformu ile FIFA+ web sitesi ve uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        2026 FIFA DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLE

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        2026 FIFA DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla kura çekimini canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

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        TÜRKİYE 4'LÜ GRUPTA YER ALACAK

        Türkiye'nin 2. torbada yer alacağı kuraya çekimine toplam 54 ülke katılacak. Çekilişle 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak.

        Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak.

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        DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN OYNANACAK?

        Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.

        Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

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        2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa elemelerinde torbalar şöyle oluştu:

        1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

        2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

        3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

        4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

        5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.

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        AVRUPA'DAN 16 TAKIM YER ALACAK

        Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

        Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek.

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

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        2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

        Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

        2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

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