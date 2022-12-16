Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

Katar'daki Dünya Kupası'nda dev final için nefesler tutulurken gözler de Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile Fransa'nın yıldızı Mbappe'de olacak. İki yıldızın geçmişte karşılaştıkları maçlar ve kariyer rakamları da dikkat çekici...

ABONE OL
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    Katar'daki Dünya Kupası'nın perdesi, pazar günü 18.00'de Fransa ile Arjantin arasında oynanacak final maçıyla kapanacak. 
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    Bu dev final iki ülkenin karşılaşması kadar Paris Saint-Germain forması giyen iki büyük yıldız Lionel Messi ve Mbappe'nin kapışması olarak da ilgi çekiyor. 
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    PSG'de forma giyen iki yıldızdan 23 yaşındaki Mbappe ile 35'lik Lionel Messi arasındaki rekabet aynı zamanda gençlik ve tecrübenin de bir kapışması olacak.
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    LEO 36, KYLIAN 33 KATKI YAPTI

    Geçmişte iki oyuncu arasında oynanan iki kritik eleme maçında da gülen Mbappe oldu. 
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 maçında Fransa ile Arjantin karşılaşırken, Mbappe 4-3'lük galibiyetle sahadan mutlu ayrıldı. 
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında da 1-4 ve 1-1'lik maçlarla kazanan Mbappe oldu. 
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    Şimdi iki büyük yıldız bir kez daha en büyük kupa için, en büyük finalde kapışacak. 
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    Messi bu sezon toplam 26 maç oynadı. 17 gol ve 19 asistle müthiş bir performans sergiliyor. 
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    Mbappe ise 31 maçta 27 gol atarken, 7 asistlik performans gösterdi. 
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    Messi toplam 36 gole katkı yaparken, Mbappe de 33 gole katkıda bulundu.
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    TANGOCU 22 KEZ KRAL OLDU

    160 milyon euro ile Mbappe şu an Dünya Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu. Messi'nin değeri ise 50 milyon euro. 
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    Messi kariyerinde 22 kez gol kralı olurken, Mbappe şimdiden 8'e ulaşmış durumda. 
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    Mbappe'nin kariyerinde 1 Dünya Kupası var, Messi'de eksik. 
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

    Messi, Arjantin için 171 maçta 96 gol attı. Mbappe'nin şimdiden 65 maçta 33 golü var.
  • Dünya Kupası'nda dev final! Messi mi, Mbappe'mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.