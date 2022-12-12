Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçı öncesi Arjantin'i umutlandıran istatistik!

2022 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı Arjantin-Hırvatistan maçıyla başlıyor. Messi'li Arjantin, Dünya Kupası tarihinde yarı final maçlarında sergilediği performansla dikkat çekiyor. İşte o istatistik...

ABONE OL
  • Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçı öncesi Arjantin'i umutlandıran istatistik!

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın (13 Aralık) başlayacak.
  • Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçı öncesi Arjantin'i umutlandıran istatistik!

    Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesi, 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin ile 2018'in finalisti Hırvatistan arasında yaşanacak. 

     
  • Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçı öncesi Arjantin'i umutlandıran istatistik!

    Lusail Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. 
  • Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçı öncesi Arjantin'i umutlandıran istatistik!

    Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 
  • Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçı öncesi Arjantin'i umutlandıran istatistik!

    İki takım arasında grup aşamasında oynanan 2 maçın birini Arjantin, diğerini ise Hırvatistan kazandı.

     
  • Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçı öncesi Arjantin'i umutlandıran istatistik!

    Fransa 1998'deki müsabaka Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Rusya 2018'deki randevudan ise Hırvatistan 3-0 galip ayrıldı.
  • Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçı öncesi Arjantin'i umutlandıran istatistik!

    ARJANTİN'DEN YARI FİNALDE 5'TE 5!

    Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 1986'da elde eden Arjantin, yarı final aşamasında oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı.
  • Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçı öncesi Arjantin'i umutlandıran istatistik!

    "Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.
  • Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçı öncesi Arjantin'i umutlandıran istatistik!

    1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden de galip ayrılmaya çalışacak.
  • Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçı öncesi Arjantin'i umutlandıran istatistik!

    Lionel Scaloni'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin'de Gonzalo Montiel ile Marcos Acuna, sarı kart cezası nedeniyle Hırvatistan maçında forma giyemeyecek.
  • Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçı öncesi Arjantin'i umutlandıran istatistik!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.