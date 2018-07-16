Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya son şampiyon unvanıyla gelen Almanya'nın yanı sıra son Avrupa şampiyonu Portekiz, güçlü hücum hattıyla rakiplerini korkutan Arjantin, ilk maçından birkaç gün önce teknik direktör değiştirmesinin ardından ne yapacağı merak konusu olan İspanya'nın elenmesiyle dünya futbolunun yıldızları üst turları göremeden evlerine dönmek zorunda kaldı.
Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın kadrosunda yer aldığı Almanya, F Grubu'ndaki son maçında Güney Kore'ye 2-0 yenilerek gruptan çıkamadı ve büyük bir sürprize imza attı.
Dünya Kupası'nı daha önce 4 kez (1954, 1974, 1990, 2014) müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımları arasında Brezilya'nın ardından İtalya ile ikinci sırayı paylaşan Almanya, turnuva tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemeyerek taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratırken, Sami Khedira, Jerome Boateng, Julian Draxler, Maneul Neuer, Mats Hummels, Thomas Müller, Toni Kroos gibi yıldızlar tatile erken çıktı.
İSPANYA DAHA ATLATAMADI
Futbol Federasyonuna haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı gerekçesiyle Julen Lopetegui'nin görevine şampiyonaya bir gün kala son veren, yoluna takımın sportif direktörü Fernando Hierro ile devam eden İspanya, son 16 turunda ev sahibi Rusya'ya yenilerek evine döndü.
Fark yaratan oyuncuları ve pasa dayalı hücum oyunuyla turnuvanın favorilerinden biri olan İspanya'da, Sergio Ramos, Deigo Costa, Gerard Pique ve Andres Iniesta gibi kupaya renk katan yıldızlar kupada üst turların heyecanını yaşayamadı.
MESSİ YİNE KAZANAMADI
İspanya'nın Barcelona takımıyla kulüpler düzeyinde çok sayıda kupa zaferi yaşayan Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası şampiyonluğuna bu turnuvada da ulaşamadı.
Son maçta aldığı galibiyetle gruptan çıkan, son 16 turunda Fransa'ya 4-3 yenilerek elenen "Tangocular"da, Messi, yetersiz performansı nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı. Barcelonalı yıldız, turnuvayı 1 gol ve 2 asistle bitirdi.
Arjantin'in kadrosunda yer alan Sergio Agüero 2, Angel Di Maria 1 kez rakip fileleri havalandırırken, Gonzalo Higuain ile sadece 23 dakika süre alan Paulo Dybala Rusya'dan gol atamadan ayrıldı.
PORTEKİZ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak dikkati çeken Portekiz Milli Takımı ise son 16 turunda Uruguay'a elenerek taraftarını üzdü.
Grup maçlarında attığı gollerle takımının son 16 turuna kalmasında başrolü oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Uruguay karşısında etkisiz bir performans gösterirken, turnuvayı 4 golle tamamladı.
Portekiz'in kadrosunda yer alan Beşiktaşlı futbolculardan Ricardo Quaresma 118 dakika sahada kaldığı turnuvada İran ağlarını havalandırdı. Tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Pepe ise 2-1 yenildikleri Uruguay maçında ülkesinin tek golünü kaydetti.
SALAH 2 GOLLE TAMAMLADI
Dünya Kupası'nda 28 yıl aranın ardından yeniden boy gösteren Mısır, tüm maçlarını kaybederek A Grubu'nda son sırada yer aldı.
İngiltere'nin Liverpool takımında geçen sezon sıra dışı bir performansa imza atarak dikkatleri üzerine çeken Muhammed Salah, takımının turnuvadaki iki golüne de imza atmasına rağmen puan almasını sağlayamadı.
INİESTA, MASCHERANO VE BİGLİA VEDA ETTİ
Ülkelerinin Dünya Kupası'na erken vedasının ardından İspanya'da Andres Iniesta, Arjantin'de de Javier Mascherano ile Lucas Biglia milli takım kariyerlerini noktaladıklarını açıkladı.
Altyapısından yetiştiği ve 32 kupa kazandığı Barcelona'dan 2017-2018 sezonu sonunda ayrılarak Japon ekibi Vissel Kobe'ye giden 34 yaşındaki Iniesta, Rusya karşılaşması sonunda yaptığı açıklamada, son milli maçına çıktığını belirterek, "Sanırım kariyerimin en kötü günü. Bazen sonlar, hayal ettiğiniz gibi olmuyor." ifadelerini kullandı.
2008'de milli formayla Avrupa şampiyonluğu yaşayan İspanyol yıldız, 2010 FIFA Dünya Kupası finalinde ise tarihe geçti. Normal sürenin 0-0 tamamlanmasıyla uzatmaya giden maçın 116. dakikasında Hollanda filelerini havalandıran Iniesta, İspanya'nın tarihindeki ilk Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynadı.
Uzun yıllar Barcelona forması giymesinin ardından geçen sezon devre arasında Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer olan Javier Mascherano da Fransa yenilgisinin ardından milli formayı bıraktığını duyurdu.
Turnuvadaki tüm karşılaşmalarda 90 dakika boyunca sahada kalan ve dördüncü Dünya Kupası'na katılan 34 yaşındaki Mascherano, 147 maça çıktığı Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu unvanını elinde tutuyor.
32 yaşındaki Biglia da 58 kez formasını giydiği Arjantin Milli Takımı'nda 1 gol attı.
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