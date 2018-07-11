4 yıl ara ile yapılan Dünya Kupası bu yılda futbol severlerin nefesini kesmeye devam ediyor. Dün gece oynanan müsabakanın ardından futbol severler gözlerini bugün oynanacak İngiltere - Hırvatistan maçına çevirdi. Fransa dün gece Belçika'yı 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırmıştı. Fransa'nın rakibi kim olacak? İşte 11 Temmuz TRT Dünya kupası maç programları...
Maç TRT1 ekranlarından yayınlanacak.
HIRVATİSTAN- İNGİLTERE 21:00
HIRVATİSTAN İLE İNGİLTERE 8. RANDEVUDA
Rekabette İngiltere üstünlüğü
İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında İngiltere'nin üstünlüğü bulunuyor.
Hırvatistan ile İngiltere arasında bugüne kadar 5'i resmi 2'si hazırlık karşılaşması olmak üzere 7 maç oynandı. İngiltere bu karşılaşmalarda 4 galibiyet elde etti. Hırvatistan ise 2 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette 1 kez de beraberlik yaşandı.
İngiltere'nin attığı 18 gole, Hırvatistan 10 golle karşılık verdi.
İki ekip arasındaki ilk maç 24 Nisan 1996'da İngiltere'nin başkenti Londra'da oynandı.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşma iki takımın bugüne kadar berabere kaldığı ve golsüz sona eren tek maçları olarak da kayıtlara geçti.
Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti İngilizler elde etti.
Rekabetin son mücadelesi de olma özelliği taşıyan maçta İngiltere, Hırvatistan'ı 5-1 mağlup etti.
Londra'da oynanan Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup karşılaşmasında ev sahibi ekibin golleri Frank Lampard (2), Steven Gerrard (2) ve Wayne Rooney'den geldi. Hırvatistan'ın tek golünü ise Eduardo kaydetti.
Hırvatistan, İngiltere karşısındaki 2 galibiyetini de 13 ay içinde yaptığı maçlarda elde etti.
İki ekip 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde aynı grupta yer aldı.
Hırvatistan grupta oynanan iki maçta da İngiltere'yi mağlup etmeyi başardı. Rakibi karşısında oynadığı ilk 3 maçta kazanamayan Hırvatlar, Zagreb'te oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı.
Londra'da oynanan maça Avrupa Şampiyonası'na katılmak için mutlak galibiyet parolasıyla çıkan İngilizler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Maça iyi başlayan ve ilk yarıyı da 2-0 önde kapatan konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.
İngilizler bu yenilgi ile grupta 3. sıraya geriledi ve şampiyonaya katılma hakkındı elde edemedi.
Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı.
Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 31 gol atarken, kalelerinde 21 gol gördü.
İngiltere, şampiyona boyunca çıktığı 67 maçta 29 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İngilizler 90 gol atarken, kalesinde ise 60 gol gördü.
15. Dünya Kupası'nı yaşayan İngilizler 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.
İngilizler o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremediler.
Ada ekibinin, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki şampiyonalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.