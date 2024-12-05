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        Haberler Bilgi Yaşam Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri: 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları

        Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri: 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları

        Her yıl 5 Aralık'ta Dünya Mühendisler Günü mesajlarla kutlanıyor. Hayatın her alanında yer alan mühendis yakınınız için veya çevrenizde bu mesleği yerine getiren mühendis arkadaşlarınız için en güzel Mühendisler Günü mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri ile en güzel, resimli 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları seçenekleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 08:34 Güncelleme: 05.12.2024 - 08:34
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        Dünya Mühendisler Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. Ülkemizde 5 Aralık tarihinde kutlanan bu özel gün, çeşitli ülkelerde yılın farklı tarihlerinde kutlanıyor. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun. İşte 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları

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        5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI

        Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.

        “Geleceğimizi tasarlamak için azimle ve özenle çalışan tüm mühendislerimizin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.”

        “Düşlemekle başlayan yolculuğun adıdır mühendislik! Düşlerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan, tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!”

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        Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

        Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çoğu şey mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan şeylerdir. Tüm mühendislerimizin bu özel gününü kutlarım.

        “Ülkemize değer katan, insanlığa fayda sağlayan tüm mühendislerin ve bir mühendis olarak meslektaşlarımın #MühendislerGünü kutlu olsun.”

        “"Türk mühendislerin alnında, Cumhuriyet istikbalini aydınlatan ışık parlar." - M. Kemal Atatürk

        Yerli ve milli sistemlerimiz kahraman mühendislerimizin eseri! Tüm mühendislerimizin 5 Aralık Mühendisler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız!

        Yerli ve milli sistemlerimiz kahraman mühendislerimizin eseri! Tüm mühendislerimizin 5 Aralık Mühendisler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız!

        5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NEDİR?

        Mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

        Ülkemizde en önemli meslekler arasında gösterilen mühendislik her yıl 5 Aralık günü kutlanıyor. Dünya üzerinde başka ülkelerde farklı tarihlerde kutlandığı biliniyor. Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık tarihide kutlamaktadır.

        4

        5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NEDİR?

        Mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

        5

        Ülkemizde en önemli meslekler arasında gösterilen mühendislik her yıl 5 Aralık günü kutlanıyor. Dünya üzerinde başka ülkelerde farklı tarihlerde kutlandığı biliniyor. Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık tarihide kutlamaktadır.

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