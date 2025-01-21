Dünya mutfağının en tatlı hikayeleri: Beş farklı coğrafyadan beş farklı lezzet!

İncecik bir hamurun çevrelediği bu tatlı, özel kalıplar kullanılarak zarif desenlerle süslenir ve hafifçe altın rengine dönünceye kadar pişirilir. Hem damak tadına hitap eden hem de görsel bir şölen sunan Cornes de Gazelle, Fas’taki özel kutlamaların vazgeçilmez parçasıdır.