Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, dünya piyasalarındaki propolisin yüzde 90'ının sahte olduğunu belirterek, sahte ürünlerin önüne geçebilmek için tebliğ oluşturulması gerektiğini söyledi.

2013 yılında KOSGEB desteğiyle İTÜ ARI Teknokent'te şirket kuran Samancı, propolisin kalorisinin sıfır ve doğal tadının acı olduğuna işaret etti.

Samancı, "Arı ürünlerini sıcak ürünlerle tüketmeyin. Propolisi de ılık ve soğuk gıdalara ekleyerek tüketebilirsiniz. Yapılan bilimsel çalışmalarda bu ürünün toksik olup olmadığı araştırılmış. Propolis, günde ancak 100 şişe tüketilirse o toksik doza ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla toksik olmayan bir bileşen olarak tanımlanmış." şeklinde konuştu.

Samancı, günlük 20 damla propolis tüketiminin yeterli bir miktar olacağını belirterek, "Bunun 10 damlası sabah ve 10 damlası akşam tüketilirse daha iyi olur. Çünkü biriken serbest radikalleri günde 2 kere atmış olursunuz. Çocuklar bunun yarısını tüketebilir. Hasta olduğunuzda ise rahatlıkla 80-100 damlayı tüketebilirsiniz" dedi.

"SAHTE ÜRÜNLERİN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN TEBLİĞ OLUŞTURULMASI GEREKİYOR"

Gıda Yüksek Mühendisi Samancı, dünya piyasalarındaki propolisin yüzde 90'ının sahte olduğunu belirterek, "Yeni analizleri Kanada'daki kongrede sundum. Türkiye'de de bu konuda tebliği olmadığı için Çin'den propolis adı altında bazı ürünler geliyor. Sadece mikrobiyoloji bakılıyor. Normalde antioksidan içerikleri gibi propolisi gösteren fenolik bileşiklerin bulunup bulunmadığının da test edilmesi gerekiyor. Öyle bir kriter olmadığı için çok rahat Çin'den sahte ürün gelebiliyor. İnsanlar bunu kullanıyor ve bir sonuç elde edemiyorlar. Böylece propolis de kötüleniyor, onun değerini de düşürüyorlar. İçinde ne olduğu belli değil ki... Yan etkileri de var. Dolayısıyla sahte ürünlerin önüne geçebilmek için tebliğ oluşturulması gerekiyor. Tarım Bakanlığı ile de bu konuyu görüştük" ifadelerini kullandı.