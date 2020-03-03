AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),66 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle yaşamını yitirdiği İran'a uzmanlardan oluşan bir ekip gönderdiğini duyurdu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, DSÖ uzman ekibinin yeni tip koronavirüs için İran'a destek vermek amacıyla başkent Tahran'a ulaştığı bildirildi.

Sağlık uzmanlarından oluşan ekibin, İranlı sağlık makamlarıyla çalışacağı, bazı sağlık kuruluşları ve laboratuvarları ziyaret ederek İranlı yetkililere rehberlik edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan, Kanada, Lübnan, Pakistan, Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görülen Kovid-19 vakalarının İran ile bağlantılı olarak ortaya çıktığını belirtildi.

Teknik ekip üyelerini taşıyan uçakta, 15 binden fazla sağlık çalışanını desteklemek için tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman ile yaklaşık 100 bin kişiyi test etmek için yeterli laboratuvar kiti bulunduğu bilgisi paylaşıldı.