Dünya Tiyatro Günü 60 yaşında 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

27 Mart Dünya Tiyatro Günü pandemi nedeniyle 60 yıl önce ilan edildiği günden bugüne ilk kez buruk bir şekilde kutlanıyor. Tiyatroların pek çoğu oyunlarını seyircilere çevrim içi olarak sundu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle şunları söyledi; "Sahnelerimizi çok özledik. Bütün çalışanlarımız çok özledi."

"Bir an önce sahnelerimizin ve şartların normale dönmesini bekliyoruz. Biz gelecek için, seyircilerimizle buluşmak üzere çok büyük projeler üretiyoruz. Onları mutlu edeceğimize inanıyoruz. 27 Mart'ı hüzünlü kutlasak da bu sene çok daha iyi olacağımıza, iyileşeceğimize ve çok büyük projelerle seyircilerimizle buluşacağımıza inanıyoruz. Pek çok hazırlığımız da devam ediyor. Ümit ederim, dünyadaki bu salgın normale döndüğünde biz seyircilerimizle çok daha güzel projelerle birlikte olacağız, onlara kavuşacağız."



"Devlet Tiyatrosu'nun rutin repertuvarıyla ilgili de hazırlıklarımız var. 27 Mart'ta her ne kadar seyircilerimizle buluşamasak da sonraki zamanlarda seyircilerimizle çok güzel projelerle birlikte olacağız."

Bugün dijital platformlarda yayınlanacak olan bazı tiyatro oyunları ve düzenlenen 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri şöyle;

'BENİM GÜZEL PABUÇLARIM' - 'MELEK'

İBB Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nü 2 oyunla kutluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında 'Benim Güzel Pabuçlarım' ve 'Melek' adlı oyunları hazırladı.

İBB Şehir Tiyatroları YouTube hesabından Dersu Yavuz Altun'un yazıp yönettiği 'Benim Güzel Pabuçlarım', saat 15'te yayınlanacak.

Bir robot palyaçonun hikâyesine odaklanan oyunda, Ayşe Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet Silme ve Sefa Turan rol alıyor.

Rüstem Ertuğ Altınay'ın kaleme aldığı, Jale Karabekir'in yönettiği 'Melek' adlı oyun ise saat 20.30'da seyircilerin beğenisine sunulacak.

Aktris Melek Kobra'nın günlüklerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, 'Kobra'yı Yeşim Koçak canlandırıyor.

'Melek'

İBB Şehir Tiyatroları, aynı zamanda 'Sahnenin Gizli Kahramanları' adlı söyleşi de organize etti. Saat 19'da yayınlanacak olan söyleşinin konuğu da aksesuarcı Cengiz Önay.

'MEDDAH AMCA'

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, köy köy gezerek çocuklar için tiyatro oyunu sahneliyor.

Bitlis Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, altyapı ve üstyapı ile sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yanı sıra sosyal faaliyetlerle köyde yaşayan çocuklar eğlendiriliyor.



Belediyenin ilköğretim çağındaki 7 çocuktan oluşan tiyatro ekibi, il merkezine bağlı Yolyazı köyünde 'Meddah Amca' oyununu sahneledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitlis Belediyesi tiyatro eğitmeni Cihan Olan, 2015'ten bu yana il merkezi, ilçe ve köy okullarında yetişkin, çocuk ve orta oyunları sahnelediklerini belirtti.

'Tiyatrosuz çocuk kalmasın' sloganıyla tiyatrodan uzak ve bu sanatla tanışma fırsatı bulamayan köydeki çocuklara öncelik verdiklerini vurgulayan Olan, şunları kaydetti; "Dünyayı saran salgından dolayı eğitim ve sosyal yaşamdan uzak kalan çocuklar için yeniden sahne almaya başladık. Yolyazı köyünde oyunumuzu sahneledikten sonra öğrencilere forma hediye ettik. Oyunumuzun ana teması, çalışmanın, verilen emeğin karşılığında mutlu olmanın ve özellikle küçük yaşlarda çalışmaya başlayıp sorumluluk sahibi olmanın önemi. Oyuncu arkadaşlarımızın başarılı sahne performansının meyvesini çocukların gözlerinin içindeki mutluluktan aldığımızı gördük. Öğrencilerin oyunla ilgili yöneltilen sorulara verdikleri doğru ve güzel cevaplarla, başarılı bir oyunun sahnelendiğini görmüş olduk. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ekibimiz 6 yıllık süreçte yaklaşık 10 bin öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu."

'KUNDURACI DOKTOR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde çevrim içi olarak seyircisiyle buluşacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyunlarına ara veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde evlere online yayınlanacak oyunu ile konuk olacak. Tiyatro oyuncularının sahnede canlı sahneleyeceği oyun, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı ABB TV ile Kanal V'den canlı olarak yayınlanacak. Bu özel günde seyircilerinin karşısına bir sürprizle çıkacak olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, daha önce Türkiye'de hiç sahnelenmemiş 'Kunduracı Doktor' adlı oyunun prömiyerini yapacak.

Duşan Kovaçeviç'in kaleme aldığı tek perdelik 'Kunduracı Doktor' isimli oyunda geçmişte başarılı bir doktor olan ama hayatı hayal kırıklıklarıyla dolu 'Nikola Kos' ve ailesinin Belgrad'ın yer altı dünyasında bulunan kişilerle hayatlarının kesişmesi sonucu gelişen olaylar anlatılıyor. Oyunun yönetmenliğini ise Baran Şükrü Babacan yapıyor.

'SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI'

DasDas oyuncuları ile DasDas Akademi'nin yetenekli oyuncu adayları bu sene 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde tiyatroseverlerle buluşturacakları okuma tiyatrosu için bir araya geldiler. Haldun Taner'in ünlü eseri 'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı' oyununu okuyan oyuncular Ceren Boz, Evren Bingöl, Mert Fırat, Özgün Aydın, Pervin Bağdat, Sabahattin Yakut, Selen Uçer ve Volkan Yosunlu'ya Erdi Güçlü, Hande Özkurt,Kadir Burak Baydar, Onur Tanyeri ve Sinan Gülşen eşlik ediyor.

Oyun, Türk tiyatrosunun tarihini özetler nitelikte olup bir tiyatronun ayakta kalabilmek için verdiği mücadeleyi gözler önüne sererken 27 Mart Tiyatro Günü'nü de daha anlamlı kılacak. Haldun Taner imzalı, Özgün Aydın'ın dramaturjisini üstlendiği 'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı' okuma tiyatrosu 27 Mart günü DasDas'ın YouTube kanalından tüm tiyatroseverler tarafından izlenebilecek.

'ZEBRA MÜZİKALİ' - 'SENİ UNUTMAK İSTEMEDİM Kİ'



Aydın'a bağlı Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında Efeler TV üzerinden kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sürdürüyor. Bu kapsamda, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Efeler TV dopdolu ve renkli bir hafta sonu geçirmeye hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sürdürmek zorunda kaldıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Gönül isterdi ki tıpkı salgından önceki günlerde olduğu gibi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde de tiyatro emekçilerini Efeler'de ağırlayabilelim ve vatandaşlarımıza canlı bir deneyim yaşatabilelim. Pandemi dönemine rağmen, Efeler halkımızı sanatla buluşturmaya devam ettik, kültür ve sanat etkinliklerimize ‘dur' demedik. Online olarak Efeler halkını tiyatro oyunları, belgeseller ve konserlerle buluşturuyoruz. Ayrıca Efeler Belediyemizin Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyeleri, genç ve yetişkin grupları olarak çalışmalarına kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kaldığı yerden başladı. Oyuncularımız, yeniden sahnelerden Efeler halkımızı kucaklamaya hazırlanıyor. Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Hayatımızı renklendiren tiyatro emekçilerine teşekkür ederiz. Tüm tiyatro emekçilerinin ve vatandaşlarımızın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

'SEYİRCİ'



'Seyirci' adlı tiyatro oyunu, tiyatro oyunlarını dijital platformdan izleyicilere ulaştırmak için bir süre önce hayata geçen tiyatronet.com'da ücretsiz izlenebilecek.



Bir saat tamircisinin başından geçenleri konu alan oyunda rol alan Onur Şenay, "Tiyatro izleyicisi pandemi döneminde hayata geçen tiyatronet.com platformuna inanılmaz bir şekilde sahip çıktı. Ücretsiz üye oldukları platformda pek çok oyunu evlerinden izleyebiliyorlar. Pandemi bittiğinde de elbette tiyatro salonlarına gideceğiz. Ancak tiyatronet.com dünyanın her yerinden içinde barındırdığı pek çok oyunu seyircinin ayağına kadar götürmeye devam edecek. Dünya Tiyatro Günü'nde Türkiye'nin lider dijital platformu Digiturk ile tiyatro severlere bir hediye olarak dört günlük 'Seyirci' adlı oyunu ücretsiz izleyebilecekleri bir kampanya yaptık" açıklamasında bulundu.

KÜRESEL SALGIN SÜRECİNDE TİYATRO VE DİJİTALLEŞME

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 27 MartDünya Tiyatro Günü kapsamında 'Küresel Salgın Sürecinde Tiyatro ve Dijitalleşme başlıklı panel düzenlendi. Çevrim içi yapılan panelde, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Iraz Yöntem ve Versus Tiyatro Sanat Yönetmeni Kayhan Berkin konuşmacı olarak yer aldı.



UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu'nun yönettiği panelde Karslıoğlu, pandemi döneminde yaptıkları çalışmaları anlattı.



Kubilay Karslıoğlu, karantina döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Sanat Cepte' uygulamasıyla söyleşiler, oyunlar ve okumalar gibi birçok etkinliği tiyatro severlerle buluşturduklarını belirterek, "Ayrıca dijital ortamda Devlet Tiyatrosu tüm arşivini açtı. Belge olsun diye çekilmiş oyunlardı ama bayağı bir ilgi gördü. Çok fazla izlendi." dedi.



Temmuz ayının başından itibaren de açık hava oyunları sahnelemeye başladıklarını dile getiren Karslıoğlu, şöyle devam etti: "23 il ve 38 ilçeye yaklaşık 5 oyun gönderdik, kamyon projesiyle. Doğu ve Güneydoğu'daki çocukları açık havada tiyatroyla buluşturduk. Ardından 1 Eylül'den itibaren koşulları göz önünde bulundurarak ve var olan repertuvarı bir kenara bırakarak, en fazla 4 kişilik oyunlarla başladık. Salon kapasitesini yüzde 50 indirdik. Kulislerimizde gerekli düzenlemeyi yaptık. Seyirciler için de önlemleri aldık.



Kubilay Karslıoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosunun hazırladığı bir projeyle 5 okuma provasını dijital ortam üzerinden gerçekleştirdiklerini, özel tiyatroların kullanımına sahnelerini açtıklarını kaydetti.

İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Iraz Yöntem, diğer bölgelerdeki kooperatiflerin kurulmasının tamamlanmasıyla Tiyatro Kooperatifi Birliği kurmak istediklerini söyledi. Yöntem, İstanbul'daki tiyatro kooperatifine 60 özel tiyatronun üye olduğunu bildirerek, "Bizim hedefimiz kısa vadede özel tiyatroların üzerindeki maddi yükü hafifletmek, orta vadede gelirlerini arttırmaları için çalışmalarda bulunmak ve uzun vadede de yasal mevzuat değişikliği yaptırmaktı. Pandemi bizim uzun vadedeki hedefimizi öncelemiş oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının bünyesi altında çok farklı kesimlerden tiyatro yapımcılarının bir araya geldiği toplantılar düzenlendi. Fakat bizler bu pandemi sürecinde ödeneksiz tiyatrolar olarak hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyoruz ne yazık ki." diye konuştu.

Birçok tiyatronun bu dönemde sahnesini kaybettiğine dikkati çeken Iraz Yöntem, kısıtlamalar sebebiyle zorlu bir süreç geçirmeye devam ettiklerini kaydetti.



Versus Tiyatro Sanat Yönetmeni Kayhan Berkin ise pandemi döneminde tiyatro ile sinema arasında bir yol bulmaya çalıştığını belirtti. Hibrit bir deneme yapmaya gayret ettiğini ifade eden Berkin, "Sonra Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun tasarımını yaptığı ve Kadıköy Boa Sahne'nin buna alan açtığı 'Boa Kısalar' projesi ortaya çıktı. Aslında kasım ayından önce bu oyunların sahnede seyircilere sunulması öngörülüyordu. Daha sonra yerli yazarlardan oluşan bu oyunların tasarımını yapıp, yeniden dijitale uyarlamak istedik. Aslında dijitale uyarlarken birinci amacımız sahnenin kapanmamasıydı. İkinci amacımız, sahnede gösteremediğimiz bir şeyin bir yolunu bularak seyirciyle buluşturmaktı. Üçüncüsünde de tiyatro ile sinema arasında ara yüz diye tabir ettiğimiz noktada neler yapacağımızı görerek, bunla yüzleşmek istedik. Şimdiye kadar 5 kısa oyun seyirciyle buluştu" şeklinde konuştu.

TİYATRO GRUBU

İzmir'de 16 yıldır sahne alan Tiyatro Grubu, pandemi sürecinde kameraya kaydettikleri oyunlarını, cep tiyatrosu uygulaması ile milyonlara ulaştırıyor. Tiyatroya devam ediyor olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncuların oyunları yurt dışında yaşayan tiyatro severler tarafından da takip ediliyor.



2005 - 2006 sezonunda Haldun Dormen'in sanat danışmanlığında kurulan tiyatro grubunun yönetmeni Çağlar İşgören, cep telefonuna yüklenen uygulamayla seyirciyle buluştuklarını anlatarak, şu bilgileri verdi; "Tiyatro, seyirciyle oyuncunun iç içe olup birbirini hissedebildiği sanat dalı. Bu dönemde tiyatronun içine teknolojiyi koyabilmek için bir mobil uygulama yapmayı düşündük. Herkesin elinde cep telefonu var. Biz de kendi sahnemizde tiyatro oyunlarını çekmeye başladık. Oyunları tiyatro sahnesinde kamera karşısında oynadık. Ardından da cep telefonuna indirilebilen bir uygulamaya yükledik. Artık milyonlarca tiyatro sever bir tıkla hem Avrupa'daki hem Türkiye'deki bir tiyatro oyununu alt yazılı bir şekilde satın alıp izleyebiliyor. 'Cep tiyatrosu' dediğimiz uygulama aslında küçük sahne. Tiyatro cep telefonuna girince dünyanın en büyük sahnesi haline geldi. Pandeminin sanatta neden olduğu krize karşı biz de böyle bir çıkış bulduk."

Cep tiyatrosunun yeni kapılar açtığını kaydeden yönetmen Çağlar İşgören, "Türk oyunlarını ve sanatçılarını Avrupa´nın izlemesi, çok güzel. Cep telefonu üzerinden ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmeti sunan tiyatro kanalı sayıları da artacaktır. Yazarından yönetmenine, oyuncusundan prodüksiyon sahibine kadar tüm çalışanlar, ciddi kazançlar elde edebileceklerdir. Bu uygulamada pandemi sürecinde beklediğimizin üzerinde satışlar olunca yeni oyunlar çekmeye başladık. Almanya'dan iki oyun, İngiltere'den bir oyunla görüşmelerimiz tamamlandı. Bu uygulama sayesinde Türk tiyatrosunu dünyaya daha kolay tanıtacağız" ifadelerini kullandı.



Provaları süren 'Limandaki Aşk'ta kraliçe rolünü üstlenen Gül Nacaroğlu da cep tiyatrosunun Türkiye ve dünya için çok umut vaat eden bir gelişme olduğunu söyledi. Oyunculardan Tolga Bekmez de "Bir salon dolusu yerine bir dünya insanla etkileşime gireceğiz. Belki anlık enerji akışını alamayabiliriz; ama tiyatroyu internetin olduğu her yere götürebileceğiz" diye konuştu. İpek Apaydın ise, "Seyircinin nefesini özledik. Sahnede kalmak ve bu aktivitelere devam etmek de çok önemli. Sahneden soğumuyoruz. Cep tiyatrosu önemli bir alan açtı. Umarım güzel projelere imza atarız" şekline konuştu.

GAZİANTEP ŞEHİR TİYATROSU



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan anket çalışmasında şehir tiyatrosu yönünde görüş çıkmasının ardından yürütülen çalışmalar tamamlandı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kuruldu.



Tarih, sanat ve kültür değerlerinin korunması ve yaşatılması için çalışmalarını yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazi şehirlilere sorarak şehirde en çok istedikleri sanat kültür etkinliğini belirlemek için yaptığı anket çalışması sonucu belirtilen yüzde 50'den fazla şehir tiyatrosu kurulması yönündeki görüş sonrası harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kuruluş işlemlerini hızla tamamladı. Öncelikle bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlayacak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu hem yurt içi hem yurt dışı salonlarda da sahne almayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak yeni ve yerli oyunların yanı sıra özel prodüksiyonların da yer alacağı Şehir Tiyatrosu'nda birçok sezonu kapsayan repertuvar çalışmaları yapılacak. Genel Sanat Yönetmenliği'ne Nejat Şener'in atandığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayında özel bir jüri tarafından oyuncu seçmelerini yapacak ve Haziran ayından itibaren sezonun oyunlarını hazırlamaya başlayacak.

Şehir Tiyatrosu'nun kurulmasına yönelik Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Hem Gazi şehrimizin hem de ülkemizin kültür ve sanat hayatına en yüksek katkıyı sağlaması için tüm imkanlarımızla Şehir Tiyatromuzun yanındayız. Tüm tiyatro camiamızın sahne ışıkları hep yansın, alkışı bol olsun" açıklamasında bulundu.

YEKÜV VASFİ RIZA ZOBU TİYATRO ÖDÜLLERİ

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde YEKÜV 23 yıldır aralıksız olarak verdiği 'YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri'ne bu yıl Türk tiyatrosunun duayen ismi, usta oyuncu Zihni Göktay ve Merve Dizdar'ı layık gördü. Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri 27 Mart "Dünya Tiyatro Günü" kapsamında Göktay'a 'Onur Ödülü', Merve Dizdar'a ise 'Yetenekli Genç Tiyatro Sanatçısı Ödülü' verildi.

YEKÜV Başkanı H. Işın Özdemir, "Pandemi sürecinde sanatın ve sanatçının toplumda oynadığı rol, bir kez daha ortaya çıktı. Sanat evlerimize umut oldu. Kültür ve eğitimi ayrılmaz bir bütün olarak ele alan ve buna göre projeler üreten YEKÜV olarak bu olumlu gelişmeden memnunuz. 1998 Yılından bu yana verdiğimiz Vasfi Rıza Zobu Ödüllerini bu yıl da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde sahiplerine takdim etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda verilen ödüller özel olarak düşünülmüş mekanlarda sahiplerine verilirken, bu yıl pandemi nedeniyle tören yapılamadı. Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Zihni Göktay'ın ödülü kendi isteği üzerine mensubu olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahne Direktörü ve sanatçısı Ayşegül İşsever'e Harbiye Sahnesi'nde YEKÜV vakfı başkan yardımcısı Tülay Erkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Gök Turaç tarafından teslim edildi.



Merve Dizdar'a ise ödülü rol aldığı dizinin setinde verildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu ve Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapan Merve Dizdar "Bu ödül nedeniyle çok mutluyum heyecanlıyım. Bu zor günler geçtiğinde sahnemize seyircimize kavuşmayı çok istiyorum. Oyunlar oynar, oyunlar izleriz inşallah. Bu günleri bekliyorum" dedi.