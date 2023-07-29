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Dünya Uluslarası askeri güç sıralaması ile dünyanın en güçlü orduları listesi açıklandı. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından yayınlanan araştırmaya göre dünyanın en güçlü orduları listesi belli oldu. Dünyanın en güçlü orduları listesi askeri birliklerin sayısı, mali durumu, lojistik yetenekleri ve coğrafyaya kadar değişen 60'tan fazla ayrı faktör göz önüne alınarak 145 dünya gücü arasında belirlendi. İşte 2023 dünyanın en güçlü orduları listesi...