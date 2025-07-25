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        Haberler Spor Diğer Dünya Üniversite Oyunları'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'ndan altın madalya! - Diğer Haberleri

        Dünya Üniversite Oyunları'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'ndan altın madalya!

        Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Dünya Üniversite Oyunlarında altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:03
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        Dünya Üniversite Oyunları'nda altın madalya!
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        Almanya'da devam eden FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade) Okçuluk Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya elde etti.

        Batuhan Akçaoğlu, Yakup Yıldız ve Yunus Emre Arslan'dan oluşan milli takım, finalde Hindistan'ı 232-231 yenerek altın madalya kazandı.

        Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 5'i altın olmak üzere 7'ye yükseldi.

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