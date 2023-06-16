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Dünya üzerindeki en soğuk bölge! Eksi 98 dereceyi gördü!

Dünya üzerinde sizi iliklerinize kadar donduracak derecede soğuk bölgeler var. Dünya üzerinde şimdiye kadar ölçülmüş en soğuk bölge -98 dereceye kadar ulaşabiliyor. İnsanların yaşayabildiği en soğuk bölgenin sıcaklığı ise -71,2 derece. İşte, dünyanın en soğuk bölgesi ve yerleşim yerleri!

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  • Dünya üzerindeki en soğuk yeri! Eksi 98 dereceyi görüyor!

    Dünya üzerinde ortalama sıcaklık eksi 25 ile artı 45 derece arasında değişiklik gösteriyor. Merkür'de gündüz sıcaklıkları 430 dereceye kadar ulaşabilirken, geceleri ise eksi 180 dereceye kadar düşüyor.

    Dünya, Merkür kadar olmasa da insanların yaşamayacağı kadar soğukluklara erişebiliyor.
  • Dünya üzerindeki en soğuk yeri! Eksi 98 dereceyi görüyor!

    DÜNYA'DAKİ EN SOĞUK YER: DOĞU ANTRAKTİKA PLATOSU

    Antraktika'nın doğusundaki buzlu platoda sıcaklık -98 dereceye kadar ulaşıyor ve Dünya'daki en soğuk bölge burası. Araştırmacılar daha önce - 93 dereceye ulaşan Antraktika Buz tabakasından alınan uydu verilerini yeniden inceledi. 

    Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan yeni analizler sıcaklıkların aslında daha düşük olduğunu gösterdi.

     
  • Dünya üzerindeki en soğuk yeri! Eksi 98 dereceyi görüyor!

    Soğuk havalara neden olan faktörler, açık hava koşulları ve aşırı kuru hava. Colorado-Boulder Üniversitesi Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nden Ted Scambos, yaptığı açıklamada, Dünya yüzeyinin ne kadar soğuyabileceğicini gösteren önemli bir olduğunun altını çiziyor.

     
  • Dünya üzerindeki en soğuk yeri! Eksi 98 dereceyi görüyor!

    DAHA ÖNCE TESPİT EDİLEN EN DÜŞÜK SICAKLIK VOSTOK'TAYDI

    Vostok Araştırma İstasyonu, 10 Ağustos 2010'da Doğu Antraktika Platosu'nda rekor kırarak -89,2 dereceyi görmüştü. Journal of Geophysical Research dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, Vostok'un iklim koşullarına göre eksi 96'ye kadar ulaşabileceğini söylüyor.
  • Dünya üzerindeki en soğuk yeri! Eksi 98 dereceyi görüyor!

    YERLEŞİM YERİ OLARAK EN SOĞUK YER: OYMYAKON

    Doğu Sibirya'da bulunan Oymayakon köyü, Dünya'da yerleşim yer olarak en soğuk bölge. Yakınlardaki bir termal kaynak sayesinde köyün adı "donmayan su" anlamına geliyor. Köy eskiden sürülerin su için kaynağa getiren ren geyiği çobanlarının uğrak noktasıydı.

    Oymyakon'da ortalama kış sıcaklıkları eksi 50 derece. Kentin kayıtlara geçen en soğuk günü -71 derece.
  • Dünya üzerindeki en soğuk yeri! Eksi 98 dereceyi görüyor!

    KUZEY YARIMKÜREDEKİ EN SOĞUK YER KLİNCK HAVA İSTASYONU

    Kuzey Kutup Dairesi, Grönland buz tabakasının ortasındaki bir meteroloji istasyonu. 22 Aralık 1991'de kuzay yarımküredeki en düşük sıcaklık Klick Meteroloji İstasyonu'nda -69,6 derece olarak kaydedildi.
  • Dünya üzerindeki en soğuk yeri! Eksi 98 dereceyi görüyor!

    DÜNYA'NIN EN SOĞUK ŞEHRİ: YAKUTSK (YAKUTİSTAN)

    Dünya'nın en soğuk şehri olarak bilinen bölge Yakutsk'dir (Yakutistan). Sibirya'da bulunan kent, 18 Ocak 2023'te sıcaklıklar eksi 62,2 dereceyi gösterdi ve rekor kırdı.
  • Dünya üzerindeki en soğuk yeri! Eksi 98 dereceyi görüyor!

    Kuzey Kutup Dairesi'nden sadece 450 km güneyde olan Yakutsk, aynı zamanda kalıcı donmuş toprak yani permafrost üzerine kurulmuş bir şehirdir. Şehrin nüfusu 250 bindir. 
  • Dünya üzerindeki en soğuk yeri! Eksi 98 dereceyi görüyor!

    ABD'DE ÖLÇÜLEN EN DÜŞÜK SICAKLIK: PROSPECT CREEK KAMPI

    23 Ocak 1971'de Alaska'da şimdiye kadarki en düşük sıcaklık -62,2 derece olarak kayıtlara geçti. 
  • Dünya üzerindeki en soğuk yeri! Eksi 98 dereceyi görüyor!

    Bilim insanları, Dünya üzerindeki sıcaklık değişikliklerini devamlı inceliyor. Özellikle ölçülen aşırı soğuk havalar ve yüksek sıcaklıklar, iklim değişikliği tehdidini sürdürüyor. 

    Kaynak: Live Science

    Fotoğraflar: UAF - Geophysical Institute, PHYS.ORG, Polar Journal, NASA

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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