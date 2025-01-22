Dünya Varlık halka arz oluyor! Dünya Varlık halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arzına onay verdi. Dünya Varlık halka arz süreci bugün başlıyor. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşecek halka arzda 38,44 TL hisse fiyatından talep toplanacak. Dünya Varlık halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplamda 65 milyon 200 bin lot dağıtımı yapacak. Peki, Dünya Varlık halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, DNYVA halka arz sürecine ilişkin detaylar...
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 3 milyar TL olarak belirlenen şirket, talep toplama sürecinin ardından 'DNYVA' hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Dünya Varlık halka arz ne zaman? Dünya Varlık halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, DNYVA halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...
DÜNYA VARLIK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Varlık yönetim şirketi Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 22-23-24 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplanacak.
DÜNYA VARLIK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Dünya Varlık Yönetim halka arz fiyatı 38,44 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 3 milyar TL olacak.
DÜNYA VARLIK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Dünya Varlık Yönetim, toplamda 65 milyon 200 bin lot dağıtacak. Ek satış dahil edildiğinde ise 78 milyon 240 bin lot dağıtacak.
Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde;
- 300 Bin katılım ~ 152 Lot (5842 TL).
- 700 Bin katılım ~ 65 Lot (2498 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 41 Lot (1576 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 30 Lot (1153 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 24 Lot (922 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 20 Lot (768 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (653 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (576 TL)
DÜNYA VARLIK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Dünya Varlık Yönetim halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.