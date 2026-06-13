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        Haberler Dünya 3 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        3 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 22:36 Güncelleme:
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        3 Filistinli hayatını kaybetti

        Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Emel Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

        Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında bulunan çöp depolama alanını hedef aldı.

        Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Yerel kaynaklar, yaşamını yitiren kişinin Bureyc Belediyesinde görevli bir temizlik işçisi olduğunu ve çalıştığı sırada İsrail saldırısında hedef alındığını ifade etti.

        İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen bölgeye saldırılarını sürdürüyor.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 983 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 122 kişi yaralandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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