ABD basını: İran'ın Hürmüz'de 2 hafta önce düzenlediği saldırıda 8 ABD deniz piyadesi yaralandı
İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 2 hafta önce düzenlediği saldırıda 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığı öne sürüldü.
Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:44 Güncelleme:
NBC News'un isimlerini paylaşmadığı 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 14 Eylül'de ABD'ye ait gemiyi seyir füzesiyle vurduğu belirtildi.
Gemideki 8 deniz piyadesinin yaralandığı iddiasına yer verilen haberde, hafif yaralanan, dumandan etkilenen askerlerin muhtemelen travmatik beyin hasarı yaşadıkları öne sürüldü. Haberde askerlerin daha sonra görevlerine döndükleri belirtildi.
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