ABD Başkanı Trump, AB'nin Kanada'ya ilk "ortak üye" olma teklifini eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Kanada'nın ilk "ortak üye" olmasını istemesine tepki göstererek, bunun "düşmanca hareket" olduğunu düşünmesi halinde Avrupa'ya ciddi tarifeler getireceğini ya da bölgeyle birçok alanda ticareti durduracağını söyledi.

Trump, North Carolina eyaletinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB'nin Kanada'ya "ortak üyelik" teklifini eleştirdi.

Bu konuyu "gülünç" olarak nitelendiren Trump, "Kanada berbat bir ticaret ortağı oldu. Sanırım bunu yaparlarsa ve düşmanca hareket olduğunu düşünürsem Avrupa'ya çok ciddi tarifeler getiririm ya da birçok alanda ticareti durdururum. " dedi.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de katıldığı oturumda bu ülkenin AB'nin ilk "ortak üyesi" olmasının önünü açmak istediklerini söylemişti.